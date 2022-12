Arsenal remporte un titre !

Extra point in the bag Job done in Dubaï pic.twitter.com/5b8bpksWqe — Arsenal (@Arsenal) December 13, 2022

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Londoniens à Dubaï.Dans le cadre de la Dubaï Super Cup, une compétition amicale entre quatre équipes, Arsenal l’a emporté contre l’AC Milan (2-1) grâce aux réalisations de Martin Ødegaard et de Reiss Nelson. La réduction du score en fin de match de Fikayo Tomori n’a rien changé. Ce deuxième succès consécutif lui permet d’ores et déjà de soulever ce trophée. Cerise sur le gâteau : les Londoniens ont aussi pris le meilleur sur les Milanais lors de la séance de tirs au but. Les, qui ont pu compter sur le retour de deux de leurs mondialistes, Ben White et Thomas Partey, repartent sur les mêmes bases qu’avant la Coupe du monde.Le leader de la Premier League aura un dernier match amical samedi contre un autre club transalpin, la Juventus, avant de reprendre son championnat, tandis que l’AC Milan a une ultime partie dans cette compétition vendredi face à Liverpool.