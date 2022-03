Arsenal remet les gaz à Aston Villa

Aston Villa (4-3-3) : Martínez - Cash, Konsa, Mings, Young - McGinn, Luiz, Ramsey (Bailey, 69e) - Buendía (Traoré, 69e), Watkins (Ings, 82e), Coutinho. Entraîneur : Steven Gerrard.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Cédric, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka (Pépé, 69e), Ødegaard (Holding, 86e), Smith-Rowe - Lacazette (Nketiah, 78e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Service minimum pour les Trois jours après sa défaite à domicile face à Liverpool , Arsenal a su relever la tête pour s'imposer par la plus petite des marges sur la pelouse d'Aston Villa (0-1), ce samedi après-midi à Villa Park.Un seul but dans la rencontre, inscrit par Bukayo Saka d'une frappe sèche à l'entrée de la surface après un coup franc mal dégagé par la défense des. Et globalement, l'une des rares occasions de cette première période où les hommes de Steven Gerrard n'ont pas tenté le moindre tir, alors que les cartons jaunes se sont accumulés de chaque côté (cinq au total), la tension grimpant après un gros tacle de Tyrone Mings sur la cheville de Saka (33).Peut-être empruntés après l'affrontement contre Liverpool, lesbaissent sensiblement de rythme dans le second acte, ouvrant quelques brèches à leurs adversaires. Mais hormis une alerte sur une frappe d'Ollie Watkins (68) déviée par Kieran Tierney sur le montant de Bernd Leno - qui remplace Aaron Ramsdale, absent pour plusieurs semaines - et une fin de match à sens unique, Aston Villa n'a pas trouvé la solution pour faire plier les Canonniers, ces derniers relançant la machine et consolidant leur quatrième place en championnat.Tout en revenant, tranquillement, à cinq points de Chelsea, troisième.