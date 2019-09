Arsenal rattrape Tottenham avec les tripes

Après une première mi-temps ratée, Arsenal a su se ressaisir pour revenir sur Tottenham. Les Spurs n'ont pas su contenir la fougue des Gunners menés par un excellent Mattéo Guendouzi et un Alexandre Lacazette de nouveau buteur dans le North London Derby. Un résultat qui n'arrange pas forcément les deux équipes.

Les Spurs plus tranchants

Un trio d'attaque fatal, mais pas encore létal

Arsenal (4-3-3) : Leno - Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolašinac - Xhaka, Guendouzi, Torreira (Ceballos, 62e) - Pépé, Lacazette (Mkhitaryan, 66e) Aubameyang. Entraîneur : Unai Emery.



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Rose, Vertonghen, Alderweireld, Sánchez - Sissoko, Winks - Son (Lo Celso, 78e), Eriksen, Lamela (Alli, 59e) - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino

Des coups bas, des coups de génie et des coups tout court : tout était en place pour un grand derby. Défaits le week-end dernier, Arsenal et Tottenham se devaient de rebondir. Mais les dieux du nord de Londres n'ont pas su départager les deux équipes (2-2). Pourtant, ce sont bien lesqui ont pris les devants avant de se faire rejoindre par les. La confirmation que ces formations prolongeront leur bagarre jusqu'à la fin de la saison pour les places européennes.L'intensité. L'élément clé d'un derby. Malgré de bonnes premières minutes des, ce sont lesqui sont meilleurs à ce jeu. Les joueurs de Mauricio Pochettino mettent le feu d'entrée, pressant leur adversaire et procédant en contre. Ils en seront rapidement récompensés. Servi dans la profondeur par Son, Erik Lamela bute sur Bernd Leno qui lâche le ballon repris par Christian Eriksen (10). Son faux départ vers d'autres cieux, le milieu offensif de Tottenham semble l'avoir balayé d'un revers de la main, tant il se montre ensuite dangereux par sa qualité de frappe (14). Mais le numéro 23 de Tottenham n'est pas le seul à faire briller le portier allemand en cette première mi-temps, Heung-min Son se mêlant dans la partie. L'attaquant coréen envoie un missile détourné par Leno (17).Et au moment où les locaux mettent un peu le pied sur le ballon, Granit Xhaka arrive en retard sur Son et l'arbitre indique le point de penalty. Harry Kane ne se rate pas et inscrit son dixième but dans le derby de Londres. L'Emirates Stadium est sonné le temps de quelques minutes, car Arsenal ne tarde pas de réagir. Nicolas Pépé sonne la révolte d'une frappe à ras de terre bloquée par Hugo Lloris, puis Alexandre Lacazette oblige le portier de l'équipe de France a une belle parade sur coup franc. Toujours oublié sur la liste de Didier Deschamps, le Gone finit par avoir le dernier mot : l'attaquant enchaîne deux dribbles dans la surface et envoie un boulet de canon dans les filets. Le fameux but avant la mi-temps, celui qui peut changer la physionomie d'une rencontre.Le début du second acte est dicté par les Français de ce derby. Mattéo Guendouzi s'illustre d'abord par un beau tir dans la surface (55) qui oblige Lloris à se coucher rapidement au sol, avant que ce dernier ne sorte une claquette spectaculaire sur un frappe de Dani Ceballos (64) aux 20 mètres. Entre-temps, Harry Kane ne passe pas loin de réduire à néant les espoirs ded'Arsenal, en touchant le montant de Bernd Leno. Mais c'est finalement Aubameyang qui sort du chapeau. Critiqué la semaine passée pour ne pas avoir aligné son trio de feu à Liverpool, Unai Emery peut en être aujourd'hui satisfait. Un Nicolas Pépé percutant et un Alexandre Lacazette buteur, il ne manquait que le Gabonais pour récompenser l'audace et la prise de risque du tacticien espagnol. L'ancien Stéphanois reprend du bout du crampon une ouverture lumineuse de Guendouzi pour tromper Lloris (71). Sept minutes plus tard, Sokratis pensait délivrer tout un stade, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu de Sead Kolašinac. Le nouveau trio le plus sexy d'Europe s'est bien testé dans un match fou. Gare aux prochaines défenses de Premier League.