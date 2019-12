Urgence sur l'Arsenal

Nouvel entraîneur à choisir, défense désastreuse à totalement reconstruire, jeu innovant à bâtir... Après le limogeage d'Unai Emery, Arsenal attend toujours son rebond pour retrouver un minimum de résultat. Et s'ils ont repris goût à la victoire avec un récent succès à West Ham, les Gunners doivent désormais se coltiner une fin d'année dangereuse.

La plage espagnole, le froid suédois

However long I oversee @Arsenal for I will give everything I have to put smiles on faces again. We have a busy few weeks ahead and the team needs your support. Let’s get to work! pic.twitter.com/WdekcA4h5G — Freddie Ljungberg (@freddie) November 29, 2019

Ancelotti, Sousa, Vieira, Pochettino...

Jusqu'à l'heure de jeu, la routine cauchemardesque conservait toute sa place. Sur le terrain de West Ham à l'occasion de la 17journée, Arsenal avait encore encaissé un but, était encore mené, semblait encore en incapacité de produire quelque chose de cohérent et proposait encore un spectacle de médiocre qualité. Et puis, lesont tout renversé... en neuf minutes chrono. Le temps d'inscrire trois pions (Gabriel Martinelli, Nicolas Pépé et Pierre-Emerick Aubameyang), pour donner - enfin - un peu de plaisir aux supporters.Pour, surtout, leur offrir une première victoire en Premier League depuis huit matchs et revenir dans la première partie de tableau (neuvième position, au classement) tout en se rapprochant des places européennes beaucoup trop loin pour le standing du club (à trois unités du Top 5). Une véritable bouffée d'oxygène, afin de faire respirer une entité à bout de souffle. Encore insuffisant, toutefois, pour voir l'avenir à court ou long terme au grand air et croire en des capacités pulmonaires actuellement trop limitées pour les sommets.Car voilà : il y a un an et demi, quand il a fallu dire au revoir à l'expérimenté Arsène Wenger, les dirigeants se sont trompés au moment de choisir leur nouveau guide de montagne. Unai Emery a essayé, mais a rapidement échoué : l'ascension anglaise n'était sûrement pas faite pour lui. Du coup, Arsenal se retrouve aujourd'hui dirigé par Fredrik Ljungberg. Qui doit faire face, avec son associé Per Mertesacker, à une mission quasi-impossible : obtenir des résultats immédiats et limiter les dégâts, en attendant l'arrivée d'un nom important sur le banc. Alors forcément, les chutes et glissades s'avèrent constantes.Pour l'instant détenteur d'un bilan peu flatteur (un succès pour deux défaites et un nul, contre des équipes comme Norwich ou Brighton & Hove Albion) malgré une qualification pour les seizièmes de finale de Ligue Europa , l'ancien adjoint et formateur - qui a dû se transformer en coach principal dans la minute alors qu'il n'a connu que quelques mois d'exercice (à Wolfsburg, entre février et septembre 2017) - doit en effet composer avec des faits naturels devenus certitudes. Quelques exemples ? Une défense londonienne tout simplement catastrophique (douzième arrière-garde du pays, un uniqueen championnat cette saison), un jeu et une confiance frôlant le néant ou encore une organisation offensive se reposant uniquement sur des pouvoirs d'accélération individuelle et des exploits personnels.Et si une réaction a bien été observée sur le terrain des, le calendrier de fin d'année d'Arsenal ne plaide pas pour un rétablissement linéaire. Parce que lesvont devoir se castagner avec Manchester City ce dimanche, avant de se bagarrer avec Chelsea le 29 décembre et avec Manchester United le 1janvier. Sans oublier des déplacement moins faciles qu'en apparence, à Everton et Bournemouth.Devant ce constat, Ljungberg a réclamé quelques conseils du côté de Wenger. Mais le Suédois, qui s'est fixé comme objectif de base de «» , paraît conscient du caractère éphémère de son emploi. Face à une telle situation, la structure a besoin d'un nom et de bagages plus étoffés. «» , a ainsi indiqué l'ex-attaquant, en conférence de presse. Avant de laisser le siège à Carlo Ancelotti, à Paulo Sousa, à Patrick Vieira ou à Mauricio Pochettino ?