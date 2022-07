Arsenal poursuit sa bonne préparation, Chelsea s'impose aussi

LT

Lesflinguent bien, pour l'instant.Avec deux victoires en deux matchs de préparation (5-1 face à Ipswich Town et 5-3 face à Nuremberg), Arsenal se dressait face à Everton avec un bon capital confiance ce samedi soir au M & T Bank Stadium de Baltimore (Maryland, USA). Grâce à un nouveau but de Gabriel Jesus, arrivé de Manchester City il y a quelques semaines , et à une réalisation de Saka, lesont disposé des(2-0), sans trembler. Titulaire, William Saliba a fait belle impression, alors que les Londoniens doivent encore affronter Orlando City et Chelsea sur le sol américain.D'ailleurs, lesaussi ont connu la victoire cette nuit, en battant les Mexicains de Club América (2-1) à Las Vegas (Nevada), pour leur premier match dans cette tournée américaine. Thomas Tuchel a dû s'en remettre à un but de Timo Werner en début de seconde période pour ouvrir le score, puis à une frappe à l'entrée de la surface de Mason Mount pour remettre Chelsea devant (83). Havertz et compagnie doivent encore affronter le Charlotte FC, avant donc de conclure cette virée étasunienne avec un match contre Arsenal, dimanche prochain.Londres déménage aux États-Unis pendant l'été.