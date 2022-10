Arsenal pilonne Liverpool

Deux ans après sa dernière victoire en championnat face à Liverpool, Arsenal a fini par battre les Reds (3-2), ce dimanche, à l'Emirates Stadium. Ce succès, après un beau combat, permet aux Gunners de rester en tête de la Premier League.

Pas de retards autorisés

Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Partey, Xhaka - Saka (Vieira, 90e+4), Ødegaard (Tierney, 82e), Martinelli - Jesus (Nketiah, 90e+2). Entraîneur : Mikel Arteta.



Alisson - Alexander-Arnold (Gómez, 46e), Matip (Konaté, 69e), Van Dijk, Tsimikas - Henderson, Thiago - Salah (Fabinho, 69e), Diogo Jota (Eliott, 81e), Díaz (Firmino, 42e) - Núñez. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Plus de deux ans que lesattendaient de marquer et de gagner un match face à Liverpool en Premier League. Ce dimanche à l'Emirates Stadium, les hommes de Mikel Arteta ont encore confirmé qu'ils seront des candidats tenaces pour le titre en battant Liverpool. Pas forcément flamboyants pendant les 45 premières minutes, les Londoniens ont su accélérer aux bons moments pour prendre l'avantage sur desqui ont d'abord beaucoup tenu le ballon sans en faire grand-chose. Bien que rejoint au score en seconde période, Arsenal a fini par trouver la faille sur penalty. Les joueurs de Jürgen Klopp, eux, restent dans le ventre mou du classement, et laissent leurs adversaires du jour prendre 14 points d'avance.Il ne fallait pas mettre ses pop-corn au micro-ondes une minute trop tard, ni faire un pipi d'avant-match trop long pour voir Arsenal prendre l'avantage dans cette rencontre. Trente secondes après le coup d'envoi, le ballon atterrit dans les pieds de Saka, côté droit, après une récupération de Saliba. L’Anglais vient fixer la défense de Liverpool, transmet à Ødegaard dans l’axe, et le Norvégien se charge de donner une merveille de ballon à Martinelli, à gauche. Le Brésilien ne se fait pas prier pour battre Alisson. Sonné, Liverpool tente de se refaire la cerise en confisquant le ballon, mais se heurte à une bonne défense londonienne. Toutefois, Gabriel commence à boire la tasse. Après une tentative de centre de Diogo Jota, le défenseur brésilien touche nettement le ballon de la main dans sa surface, mais l’arbitre, après intervention de la VAR, ne siffle pas penalty (15).Finalement, Gabriel se manque sur un long ballon d’Alexander-Arnold et laisse Díaz s’échapper côté droit. Le Colombien est serré par Saliba, mais parvient à centrer vers Núñez, qui se jette pour tacler le ballon dans le but de Ramsdale. Un peu submergés, lesse remettent à tenir le ballon, quitte à trop tricoter dans la surface. Juste avant la pause, Gabriel Jesus récupère le ballon près de sa surface après un coup franc de Liverpool et lance Martinelli côté gauche. Le Brésilien s’échappe et centre à l’opposé vers Saka, qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide. Arsenal entame le second acte comme il avait terminé le premier. Martinelli, encore lui, se joue de Matip et donne à Ødegaard dans l'axe, mais la frappe du Norvégien est trop mal exécutée pour battre Alisson (50).Malgré cette bonne entame, Firmino, entré avant la pause pour pallier la blessure de Luiz Díaz, vient refroidir l'Emirates en concluant d'une frappe croisée du gauche un très bon service de Diogo Jota. Après cette égalisation, les Canonniers se mettent à pousser crescendo et, contrairement aux 45 premières minutes, ce sont eux qui mettent le pied sur le ballon. La pression paie puisque Thiago finit par faire faute sur Jesus dans sa surface et laisse Saka calmement redonner l'avantage aux locaux sur penalty. Liverpool ne recollera pas une troisième fois, et Arsenal est toujours en tête de la Premier League.