Arsenal piège Leicester, Chelsea s'amuse face à Barnsley

1

Leicester (4-5-1) : Ward, Amartey, Morgan, Fuchs, Albrighton, Choudhury, Dewsbury-Hall, Thomas, Gray, Maddison, Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Arsenal (3-4-3) :Leno, Holding Luiz, Kolašinac, Maitland-Niles, Elneny, Willock, Saka, Pépé, Nketiah, Nelson. Entraîneur : Mikel Arteta.

Chelsea (4-3-3) : Caballero - Azpilicueta, Tomori, Thiago Silva, Emerson - Mount, Kovačić, Barkley - Hudson-Odoi, Abraham, Havertz. Entraîneur : Frank Lampard.

Barnsley (4-3-3) : Collins, Ludewig, Sollbauer, Halme, Williams, Ritzmaier, Styles, Mowatt, Woodrow, Schmidt, Frieser. Entraîneur : Gerhard Struber

TM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le strict minimum pour lesVainqueurs 2-0 de Leicester, les joueurs d'Arsenal ont assuré l'essentiel sur la pelouse de Leicester, et valident leur ticket pour le prochain tour de la Carabao Cup.Malgré une entame de rencontre séduisante, le premier acte a été assez insipide. Le seul frisson de cette première période a été l'exploit individuel de Maddison à la 38minute : encerclé par trois, l'international anglais a lâché une frappe feuille morte à la Olive et Tom qui est venu s'écraser sur le poteau de Leno.À la sortie des vestiaires, les deux équipes oublient de mettre le réveil. Le jeu est haché, notamment à cause de nombreux déchets techniques. Totalement transparent avant l'heure de jeu, Nicolas Pépé permet à Arsenal de marquer lors de sa première percée à la 57minute. L'Ivoirien centre fort, la balle termine sur le poteau, mais le tibia de Fuchs traîne et permet à Arsenal de mener 1-0. Tout près d'encaisser un second pion sans le sauvetage de Morgan à la 75, les, obligés de réagir, ne passent pas loin d'égaliser, notamment à la 80avec la tête puissante de Pérez. Dans la foulée, Bellerín passe en revue toute la défense deset offre le deuxième but à Nketiah (2-0).Ce n'était pas forcément brillant pour Arsenal, mais ça passe et c'est là l'essentiel.Barnsley prend l'Havertz.Bousculé par le 20de Championship lors des vingt premières minutes de la rencontre, Chelsea, qui faisait son entrée en lice, s'en est remis au talent individuel d'Abraham, auteur du premier pion de la rencontre à la 18minute, pour lancer la machine. Sous une pluie battante, les protégés de Gerhard Struber ne se sont pas démontés et ont continué de titiller les protégés de Lampard par plusieurs assauts sur les cages de Willy Caballero, en vain. Toujours dans les bons coups, Abraham profite d'une belle passe de Mount à la 29pour laisser passer la balle entre ses jambes et permettre à Kai Havertz de faire trembler les filets pour la première fois avec lesDès la reprise, Chelsea enfonce le clou et tue tout suspense en inscrivant deux buts coup sur coup. Ross Barkley est le premier à s'illustrer dans le second acte avant que la connexion Abraham - Havertz ne fasse encore des merveilles sur le quatrième pion de Chelsea. L'international allemand, qui marche sur l'eau, voit triple puisqu'il inscrit également le cinquième but. Entré en jeu dans la foulée, Olivier Giroud participe au festival offensif en marquant d'une tête rageuse.Emballé, c'est pesé, merci d'être venus.