Arsenal piégé au Vitória

Vitória Guimarães (4-3-3) : Douglas - García, Venâncio, Tapsoba, Rafa - Rodrigues, Agu, Evangelista - Edwards, Duarte, Davidson. Entraîneur : Vieira.



Arsenal (3-4-3) : Martínez - Mustafi, Holding, Sokrátis - Maitland-Niles, Ceballos, Willock, Tierney - Pépé, Martinelli, Saka. Entraîneur : Emery.

Ça y est, certains supporters d'Arsenal réclament ouvertement l'arrivée de Mourinho pour remplacer Emery sur Twitter.Il faut dire qu'ils ont (encore) dû être déçus du spectacle proposé par leur équipe (remaniée, certes), ce mercredi après-midi. Avancée pour alléger la charge de travail des autorités locales qui devront assurer la sécurité de Braga-Beşiktaş une trentaine de kilomètres plus loin jeudi, la rencontre opposant lesau Vitória Guimarães et comptant pour la quatrième journée d'Europa League s'est en effet achevée sur un résultat nul peu flatteur. Pourtant, les Anglais se trouvaient en bonne position puisqu'ils ont ouvert le score sur le tard. Une réalisation inscrite de la tête par Mustafi, à dix minutes du terme plus précisément, suite à un coup franc déposé de Pépé.Auparavant, Mustafi avait déjà envoyé un coup de casque dangereux vers les cages de Douglas et terminant sa course au-dessus. Mais ce sont surtout les locaux qui avaient failli mener, surtout en première période. Evangelista, Tapsoba et Davidson ont tour à tour eu l'opportunité de faire trembler les filets mais ils se sont montrés trop imprécis. Et quand il le fallait, Martínez a fait le boulot... jusque dans le temps additionnel. Car malheureusement pour les visiteurs, les Portugais ont réussi à revenir à hauteur grâce à une bicyclette de Duarte (quelle roulette, au départ de l'action !) au sein d'une défense complètement perdue.Quatrième partie de rang sans succès, pour des Londoniens toujours premiers de leur groupe. Pas sûr que ça suffise aux fans...