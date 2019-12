Arsenal ne se réveille pas à Norwich

Norwich (4-2-3-1) : Krul - Byram, Godfrey, Zimmermann, Aarons - Trybull, Amadou - Hernández, McLean, Cantwell (Buendia, 83e) - Pukki. Entraîneur : Daniel Farke.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Kolašinac, David Luiz, Mustafi, Chambers - Guendouzi (Saka, 78e), Xhaka - Özil (Martinelli, 90e), Willock (Torreira, 71e), Aubameyang - Lacazette. Entraîneur : Fredrik Ljungberg.

EC

Et sans Unai, c'est mieux ?Pour la première sans son Basque aux manettes, Arsenal semble a priori verni : un déplacement chez l'avant-dernier de Premier League, qui reste sur une jolie série de trois défaites et un nul. Sauf que si lesn'ont pas gagné depuis encore plus longtemps que Norwich, il y a une bonne raison. Et ce ne sont pas les 48 heures de travail laissées au duo Ljungberg–Mertesacker qui vont y faire quelque chose, surtout quand le choix est fait de relancer l'abominable Mustafi derrière. Malheureux sur l'ouverture du score (déviation de la frappe de Pukki, lancé par McLean), complètement passif sur le 2-1 signé Cantwell avant la pause et baladé le reste du temps, le défenseur allemand a vécu un après-midi compliqué – c'est un euphémisme. Il peut d'ailleurs remercier chaudement Leno, qui a mis en échec Pukki après que ce dernier l'a fait danser autour de l'heure de jeu. Ou pour ce splendide plongeon qui a envoyé la frappe de McLean sur le poteau quelques minutes plus tôt, et maintenu Arsenal à hauteur du point du nul.Car pour balancer le marasme défensif, Arsenal a aussi pu compter sur son PEA. D'abord mis en échec par Tim Krul, toujours aussi imposant à l'exercice du penalty, Aubameyang s'est associé à la VAR. Qui a fait dans le tatillon pour faire retirer le peno, en raison d'un joueur adverse entré dans la surface à l'opposé de l'action. La seconde tentative est la bonne, de même que le second ballon qui traînait dans la surface pour l'égalisation à 2-2. Mais cela n'est pas allé plus loin. Car hormis Leno et Aubam', lesaffichent trop de lacunes pour espérer mieux. Derrière, David Luiz ne compense pas les erreurs de Mustafi, le milieu Guendouzi-Xhaka-Özil se laisse facilement déborder, Lacazette a joué à Casper... Et que dire de Pépé, laissé sur le banc au profit de Bukayo Saka (18 ans) dans le dernier quart d'heure ? Bref, Amadou et compagnie auraient même pu espérer mieux.Allez, au boulot, Freddie.