Arsenal montre les crocs face à Leicester

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - White (Tomiyasu, 75e), Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tierney, 77e) - Partey, Xhaka - Saka (Smith-Rowe, 84e), Ødegaard, Martinelli - Jesus (Nketiah, 84e). Entraineur : Mikel Arteta.



Leicester (3-5-1-1) : Ward - Fofana, Evans, Amartey (Daka, 63e) - Castagne, Tielemans (Praet, 63e), Ndidi, Dewsbury-Hall, Justin - Maddison - Vardy (Iheanacho, 70e). Entraineur : Brendan Rodgers.

Feu d'artifice à l'Emirates Stadium.Une semaine après s'être imposé sans convaincre contre Crystal Palace, Arsenal a montré un visage bien plus convaincant face à Leicester ce samedi (4-2) lors de la deuxième journée de Premier League. Une fois n'est pas coutume, Arsenal n'a pas été en total contrôle de la possession (51%) mais a constamment amené le danger sur les buts adverses (19 tirs à 6) et ouvre logiquement le score grâce à Gabriel Jesus, qui débloque son compteur en Premier League avec son nouveau club d'une frappe, à l'arrêt, légèrement déviée. Le Brésilien récidive dix minutes plus tard en profitant d'un mauvais jugement de la tête de Jamie Vardy sur corneret met à l'abri son équipe.Lesvont pourtant légèrement se compliquer la tâche. Déjà passés proches de concéder un penalty en fin de première période, finalement annulé par l'arbitre qui a considéré qu'Aaron Ramsdale n'a pas touché Vardy sur une sortie hasardeuse, les hommes de Mikel Arteta voient lesrevenir sur un csc de William Saliba, sous pression. Heureusement pour l'ancien stéphanois, Granit Xhaka redonne vite deux buts d'avance à Arsenal suite à une boulette de Danny Ward et un décalage de Jesus. Rebelote vingt minutes plus tard : James Maddison trouve un angle millimétré entre les jambes d'Aaron Ramsdale, et Gabriel Martinelli lui répond dans la foulée en étant à la récupération et à la conclusion. Clap de fin pour les, qui peuvent remercier Jesus et Thomas Partey, pas assez précis sur leurs tentatives à bout portant, de ne pas aggraver le score.Deux matchs, deux victoires : c'est ce qui s'appelle un début de saison réussi.