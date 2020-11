Arsenal, Leicester et Hoffenheim larges vainqueurs

Les favoris anglais et allemand se sont facilement imposés, en ce jeudi soir de Ligue Europa. Les Young Boys Berne, l'AEK Athènes et le Sparta Prague (pourtant opposé au Celtic) aussi. Le Feyenoord Rotterdam et le Dinamo Zagreb, eux, sont respectivement venus à bout du CSKA Moscou et de Wolfsberger. Idem pour l'Étoile rouge de Belgrade contre La Gantoise, et de Linz au Royal Antwerp. Pas de match nul, donc.

Groupe A







Groupe B

Groupe G

Vidéo

Groupe H

Groupe J

Groupe K

Groupe L

Le saviez-vous ? Mambimbi est un footballeur suisse évoluant au poste d'ailier gauche, souvent bien placé dans la zone de vérité pour faire trembler les filets. La preuve avec son doublé du soir planté en l'espace d'une demi-heure, alors que son pote Sulejmani a entre-temps ridiculisé la défense du CSKA Sofia pour signer le break. Hop, deuxième derrière la Roma.Difficile de juger cet Arsenal, cette saison. En même temps, Arteta avait encore aligné un onze semi-bis pour défier Molde. Qui a ouvert le score, grâce à une frappe de loin d'Ellingsen avec un rebond trompant un Leno peu inspiré. Un peu trop enthousiaste offensivement, l'outsider a finalement remis le favori dans la partie en marquant contre son propre camp juste avant la pause. Franchement généreux, les visiteurs ont répété leur erreur à l'heure de jeu avant de laisser Pepe prendre un peu de confiance (but sur un centre de Saka, passe décisive pour Willock). Autant dire que les Londoniens n'en demandaient pas tant.Septième minute, Livaja pour Tanković en retrait... et but ! 34minute, Tanković pour Mántalos en décalage... et buuut ! 54minute, Mántalos pour Livaja sur une passe anodine... et buuuuuut ! 81minute, tir de Vasilantonopoulos repoussé dans les pieds de Livaja... et buuuuuuuuuuuut ! Moins d'enflammade, néanmoins, pour le jolide Kocherhin. Pas de problème pour l'AEK Athènes, qui reprend espoir après deux défaites inaugurales. Un succès couleur Mántalos.Heureusement que les contres favorables existent, sinon Iheanacho aurait pu s'en vouloir. Mais l'attaquant desa marqué tant bien que mal devant Braga, pour assurer le leadership de sa formation dans le groupe G. Dans le deuxième acte, c'est une déviation du défenseur qui l'a aidé à trouver la faille. Par la suite, Praet et Kökçü ont enfoncé le clou. Oui, Leicester est en forme actuellement.0-3-6-9, ce qui n'est pas l'ordre du quinté, mais le nombre de points par équipe.Le saviez-vous ? Juliš est un footballeur tchèque évoluant au poste d'attaquant, souvent bien placé dans la zone de vérité pour faire trembler les filets. La preuve avec son triplé du soir planté en l'espace de 50 minutes, alors que sa technique a ridiculisé la défense du Celtic pour signer le break. Krejčí, qui a participé à la fête d'un coup de casque gagnant, n'a évidemment pas fait mieux. Hop, troisième derrière Milan et Lille. Et ce, malgré la réduction du score tardive de Griffiths.Il faut en avoir, de la sérénité, pour ne pas tenter une seule touche de balle sur ce centre de Gruber et préférer contrôler à quelques centimètres de la ligne pour assurer le coup. Eggestein l'a fait, et il en a été récompensé. Holland, lui, a été sanctionné d'une expulsion pour en avoir trop mis. 1-0, fermez les portes.Neuf minutes. Tel est le temps qu'il a fallu au Feyenoord Rotterdam, embêté jusqu'à la 63, pour fesser le CSKA Moscou et lui rappeler que la Hollande n'était pas si petite comparée à la Russie. Mention spéciale adressée à Kökçü, dont le bonbon a failli démolir les cages. En guise de consolation, les perdants sauvent l'honneur en acceptant un petit cadeau de Senesi lobant son portier. Radin, ce Père Noël.L'instant frisson du match ? La petite semelle de Taferner, qui écope d'un second carton jaune à la 45minute et rentre aux vestiaires pour laver un corps qu'il n'a pas sali. Ce qui permet de faciliter les choses au Dinamo Zagreb, Atiemwen profitant de cette supériorité numérique pour inscrire la seule réalisation de la rencontre. D'un enchaînement qui a touché son bras ?0+0+0+0=0 but, soit le nouveau calcul de Toto... jusqu'à la mi-temps, seulement.Skov-Dabbur est une autoroute sans bouchon, qu'Hoffenheim emprunte régulièrement pour arriver à bonne destination. Sur le premier pion, le deuxième ne doit pas grand-chose au premier puisqu'il fait une grosse partie du travail tout seul. Sur le deuxième en revanche, le coup franc du passeur n'a quasiment pas besoin du buteur pour rentrer. Un détail, finalement. Surtout que Grillitsch (d'hyper loin, et avec la complicité du gardien) et Adamyan (au rebond, puis à bout portant) transforment la victoire en raclée. Lan'était pas loin.Un prêté pour un rendu ? Alors que Kanga ouvre rapidement la marque, Odjidja égalise peu après sur un concours de circonstances pour le moins chanceux. Mais les locaux reprennent l'avantage une fois l'entracte achevé, Katai envoyant un coup franc millimétré sur le poteau... rentrant. Et La Gantoise continue son triste parcours européen. À la marseillaise, mais en marquant.le 3/3 des Allemands.