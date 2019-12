Arsenal Fan TV : réactions en chaîne

La semaine dernière, les mauvais résultats ont finalement eu raison d’Unai Emery, dont le départ était réclamé par de nombreux fans. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs pu faire entendre leur voix sur AFTV, une chaîne YouTube de supporters à l’influence grandissante.

Lyle & Co

Troopz délite

Par Victor Launay

Propos issus du Guardian et du NY Times

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

(face à Francfort)» . Quelques heures après l’annonce du renvoi d’Unai Emery de son poste d’entraîneur des, Robbie Lyle était déjà devant l’Emirates Stadium pour commenter la décision du club et lancer les débats concernant la succession de l’Espagnol. Créateur de la chaîne AFTV, l’imposant bonhomme – qui a quitté son travail pour se consacrer à ses 1,11 millions d’abonnés – est devenu incontournable dans l’actualité du club londonien et sa communauté de fans. Depuis son lancement en 2012, l’objectif d’Arsenal Fan TV – renommée AFTV après que la direction a demandé à ce que le nom du club ne soit pas utilisé – est de «» aux abords du stade, Lyle soulignant dansen 2017 que dans les médias traditionnels, la parole est donnée seulement «» .Depuis lors, la chaîne a connu une croissance exponentielle, servie par des coups de gueule mémorables – comme celui du fan Chris Hudson en 2013 suite à une défaite face à Aston Villa – et l’émergence de personnages devenus incontournables tels que Troopz, Claude ou Mr DT, aujourd’hui chroniqueurs réguliers sur la chaîne YouTube, dont le contenu s’est largement diversifié. Si Lyle continue d’interroger les fans se bousculant au pied de la statue de Dennis Bergkamp de l’Emirates pour s’exprimer au micro d’AFTV, la chaîne propose aussi de véritables émissions, dans lesquelles Lyle débat avec ses chroniqueurs des sujets chauds de l’actualité du club ou des encore interviews, avec notamment d’anciennes gloires du club comme Thierry Henry ou Ian Wright. Les produits dérivés n’ont bien sûr pas été oubliés, permettant aux fans d’Arsenal de se protéger du froid avec à un pull à l’effigie de Robbie Lyle déguisé en Père Noël.Néanmoins, la popularité d’AFTV ces dernières années souligne aussi le paradoxe de ces chaînes de fans, dont le succès est la plupart du temps antagonique avec celui du club supporté. Et lorsque leur influence va un peu plus loin que des téléviseurs fracassés, cela peut parfois poser problème. Outre le fait d’exercer une pression permanente sur la direction et l’entraîneur par la publication de témoignages à chaud le plus souvent très tranchés – Gary Neville avait par ailleurs qualifié de «» les interviews d’après-matchs réclamant le départ de Wenger après la défaite d’Arsenal face à Chelsea en février 2017 –, AFTV s’est aussi immiscée petit à petit dans le vestiaire desOù elle a ses adeptes, comme le nouveau capitaine Pierre-Emerick Aubameyang – lequel invitait régulièrement l’influenceur Troopz à venir voir les matchs en loge – ou Alexandre Lacazette, auteur d’unsur un post Instagram du même Troopz, appelant au renvoi d’Unai Emery et invitant Granit Xhaka – principale tête de turc des fans, régulièrement conspué sur AFTV – à «» , deux doigts d’honneur en prime. Au contraire, Hector Bellerín a affirmé son opposition à AFTV, questionnant les intentions réelles des chroniqueurs de la chaîne. Le latéral a également été rejoint dans ses propos par une frange de fans considérant qu’AFTV ne reflète pas les «» du club et qu’elle est en partie responsable de l’ambiance qui règne à l’Emirates, dont le public est jugé lunatique et irritable.À ces divisions grandissantes et aux polémiques qui leur sont associées, les intervenants répondent que leur chaîne reflète avant tout ce qui se passe dans leur club. Robbie Lyle souligne que «» . Tandis que Troopz tente de minimiser l’impact de la chaîne, relevant que «» . Une chose est en revanche sûre : que ce soit Ljunberg, Allegri, Arteta ou Nuno Espirito Santo qui s’asseye sur le banc d’Arsenal, il sera scruté de près par AFTV et ses fans, qui font rarement dans la demi-mesure. Qu’importe le discours, pourvu qu’on ait les vues.