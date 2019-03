Arsenal fait sauter United

Invaincu en Premier League depuis qu'Ole Gunnar Solskjær a posé son distingué fessier sur le banc mancunien, Manchester United est tombé face à un Arsenal sur courant alternatif, mais adroit dans le dernier geste. Les Gunners mettent ainsi fin à la série de douze matchs sans défaite en championnat des Red Devils.

245

Le caramel de Xhaka, la bavure de De Gea

Lacazette, plongeur olympique

Arsenal (3-4-1-2) : Leno - Papastathopoulos, Koscielny, Monreal - Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Özil (Iwobi, 77re) - Lacazette (Nketiah, 86re), Aubameyang (Suárez, 80re). Entraîneur : Unai Emery.



Manchester United (3-4-1-2) : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf - Dalot (Martial, 70re), Fred, Matić (Greenwood, 80re), Shaw - Pogba - Lukaku, Rashford . Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Il fallait bien que ça cesse. Depuis qu'Ole Gunnar Solskjær entraîne Manchester United , il semblait comme béni des dieux. Après avoir éjecté le PSG de la Ligue des champions, le talisman norvégien de United a pourtant fini par épuiser sa réussite quasi mystique. Pourtant, ses poulains ont plutôt bien récité leur football ce dimanche à l'Emirates Stadium. Mais ils se sont pété les dents sur despas toujours souverains, mais plutôt inspirés dans la surface de vérité adverse. Arsenal galope d'entrée de partout, mais Unitedsa surface en attendant de mettre la patte sur le ballon. Et c'est finalement Lukaku, parfaitement servi par Shaw, qui inaugure le bal, en trouvant le moyen d'envoyer sur la barre une reprise à bout portant. C'est ballot, parce que Xhaka, lui, est beaucoup plus adroit quand il s'agit de fusiller aux vingt mètres un De Gea complètement aux fraises et auteur d'une grosse faute de placement.Dominés, les Mancuniens ont quand même la bonne idée de zieuter les espaces laissés par la défense d' Arsenal et seul Leno peut empêcher du bout du gant Lukaku, lancé façon char d'assaut dans la surface, d'égaliser. Cette fois-ci, la guerre est vraiment déclarée : des deux côtés on canarde de près ou de loin le but adverse et Fred trouve même le poteau d'un tir vicelard aux 25 mètres. Pas si mal, mais il manque décidément encore un soupçon de finition pour permettre à United de se refaire la cerise.Problème pour les: Özil se transforme par la suite en ectoplasme, Aubameyang ne touche plus une bille et c'est toute l'équipe qui semble soudainement s’être miniaturisée après la pause. Lesbouffent tout crus les Londoniens dans l'entrejeu, Rashford et Lukaku se procurent tour à tour deux occasions franches, et Unai Emery commence à tirer une tronche de mort vivant sur son banc. Heureusement pour lui, Lacazette, pas fou, décide de la jouer roublard en plongeant dans la surface, à la suite d'un contact pourtant très léger avec Fred . L'arbitre gobe l’appât, siffle penalty et Aubameyang transforme sans trembler, dans la foulée.Rude pour les Mancuniens, qui perdent leur mainmise sur le match et doivent se résoudre à une défaite inévitable. Les, eux, peuvent ricaner tranquillement sous leur cape : ce succès leur permet non seulement de chiper la quatrième place à Manchester United , mais aussi de recoller à un tout petit point de Tottenham , qui trône actuellement sur la dernière marche du podium de la Premier League.