Arsenal fait entrer un joueur de 15 ans contre Brentford

Jour historique en Angleterre ! Ethan Nwaneri, âgé de 15 ans, 5 mois et 28 jours, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à effectuer ses débuts en Premier League. Le joueur d'Arsenal détrône le record jusqu'ici détenu par Harvey Elliott (16 ans et 30 jours en 2019). pic.twitter.com/g3O0amW15n — RMC Sport (@RMCsport) September 18, 2022

Vous faisiez quoi à 15 ans, vous ?Ethan Nwaneri lui chausse ses crampons et entre sur le pré pour affronter Mbeumo et cie. À 15 ans et 181 jours, le jeune milieu offensif d’Arsenal est entré en jeu à la place de Fabio Vieira à la 90+2 minute contre Brentford ce dimanche, devenant ainsi le tout premier joueur âgé de moins de 16 ans à évoluer en Premier League. Il surpasse Harvey Elliott (16 ans 30 jours) qui détenait jusqu’ici le titre de plus jeune joueur de la compétition. Il est né un 21 mars... 2007.Le coup de vieux tout droit venu de l’autre côté de la Manche.