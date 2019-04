Arsenal éteint le Napoli

À peine secoués par un Napoli globalement impuissant ce jeudi soir, les Gunners, vainqueurs deux à zéro des Azzurri à l'aller, ont vite étouffé les espoirs des Partenopei en ouvrant le score à la demi-heure de jeu grâce à un coup franc de Lacazette. Voilà donc Arsenal en demi-finales de Ligue Europa.



Le coup de gel de Lacazette

L'impuissance napolitaine





SSC Napoli (4-4-2) : Meret - Maksimović (Mertens, 46e), Chiricheș, Koulibaly, Ghoulam (Rui, 71e) - Callejón, Allan, Zieliński, Fabián Ruiz - Insigne (Younes, 61e), Milik. Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Arsenal (3-4-1-2) : Čech - Papastathopoulos, Koscielny, Monreal - Maitland-Niles, Torreira, Xhaka (Elneny, 61e), Kolašinac - Ramsey (Mkhitaryan, 33e) - Lacazette (Iwobi, 68e), Aubameyang. Entraîneur : Unai Emery.

Il n'y aura donc même pas eu un petit embryon de suspense. Rien.. Pourquoi ? Parce qu'un coup franc délicieux de Lacazette aura suffi à couper court aux appétits du Napoli. Une bastos en plein dans le cœur des, qui n'avaient ensuite ni les cannes ni l'envie pour croire en une improbable remontée fantastique. Sans trop s'esquinter la santé, Arsenal dompte leset attrape au passage son ticket pour les demi-finales de la C3. Et il n'y a rien à redire sur cette qualification.Chaud comme une baraque à frites, le San Paolo n'a besoin que d'un but pour se gargariser de bonheur, mais doit ravaler son enthousiasme en début de match. La faute à un Napoli dans le ton physiquement, mais qui enchaîne les cochonneries techniques, à l'image des nombreuses transmissions ratées de Zieliński ou des dribbles inoffensifs d'Insigne. De quoi exaspérer Kalidou Koulibaly , qui décide de reprendre les choses en main : monstrueux dans les duels, le Sénégalais chipe le cuir à Aubameyang avant de fuser en contre et de servir Callejón qui banane une occasion en or, seul dans la surface.C'est ballot, mais voilà qui permet à Naples de se remettre la tête à l'endroit : le duo Insigne-Milik, discret en début de match, se rabiboche enfin et une passe du premier pour le second est à deux doigts d'accoucher d'un pion... finalement refusé pour un hors-jeu léger du Polonais. Naples pense avoir rallumé une petite flammèche d'espoir, que Lacazette va se faire un malin plaisir de geler sur le champ. À une vingtaine de mètres dans l'axe, l'ancien Lyonnais enroule un maître coup franc qui laisse Meret complètement médusé sur sa ligne de but.Suffisant pour flinguer le suspense, alors que Naples doit désormais marquer quatre buts pour arracher sa qualification. Pour la forme, Ancelotti fait entrer Mertens afin de tenter de secouer ne serait-ce qu'un peu le cocotier londonien. Mais Arsenal , solide comme un vieux chêne, stérilise sans trop se fatiguer les offensives des. C'est même Aubameyang qui se procure l'occasion la plus nette de la seconde période, en saccageant seul face à la cage un service parfait de Mkhitaryan. La suite ? Plus rien ou presque, si ce n'est un gros raté de Milik qui cafouille un centre millimétré de Mário Rui alors qu'il était tout proche du but de Čech. Peu importe, le Napoli, hors sujet, n'y croit plus. Arsenal serre les boulons derrière, le chrono défile et la fin de match pointe inévitablement le bout de son nez. Du tout cuit pour les, qui cueillent une victoire facile et foncent dans le dernier carré de la C3 où ils affronteront Valence. Voilà qui devrait rappeler de charmants souvenirs à Unai Emery , lui qui avait entraîné lesde 2008 à 2012.