Arsenal et Tottenham assurent, la Roma flambe

Carton plein pour les clubs londoniens jeudi soir : Arsenal a disposé de l'Olympiakos au Pirée (1-3), tandis que Tottenham a maîtrisé le Dinamo Zagreb (2-0). Grenade et la Roma ont également pris une option en s'imposant à domicile, sans encaisser de but. Sale jeudi pour les artistes en revanche, puisque la soirée de Mathieu Valbuena et Henrikh Mkhitaryan a tourné court...