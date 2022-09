Arsenal et le Betis au rendez-vous, la Roma cale au démarrage

Les résultats

Premiers matchs et déjà une surprise pour cette nouvelle saison de Ligue Europa.Sur le terrain de Ludogorets, la Roma, dominatrice, mais maladroite, s'est fait surprendre par les Bulgares. Le vainqueur de la première Ligue Europa Conférence s'est fait enrhumer par un raid de Cauly Souza en seconde période avant que Nonato ne donne un avantage définitif quelques instants après l'égalisation de la Louve (2-1), empêchant les hommes de José Mourinho de réaliser un départ idéal, à l'instar d'Arsenal et du Betis, leaders respectifs du groupe A et C. Figurants parmi les cadors de C3 cette année, lesne sont pas tombés dans le piège du FC Zürich, grâce notamment à son duo explosif Eddie Nketiah-Marquinhos (1-2), tandis que le Betis, porté par un doublé de Willian José, a facilement refroidi le HJK Helsinki (0-2).Dans les autres rencontres de la soirée, le Fenerbahçe a offert le scénario parfait face au Dynamo Kiev au Stade Şükrü Saracoğlu, ce dernier entrant en fusion dans le temps additionnel de la seconde période après le but libérateur de Michy Batshuayi, un succès qui permet aux Stambouliotes de rejoindre Rennes en tête du groupe B (2-1). Soirée plus compliquée en revanche pour le PSV, freiné par Bodø/Glimt (1-1), véritable épouvantail en C4 l'an passé, tout comme Malmö, décevant à domicile face à Braga (0-2). Enfin, dans le derby de l'Union, l'équipe de Berlin a cédé face à la pression de son homologue belge de Saint-Gilloise (0-1).La C3, pourvoyeur de plaisir aux quatre coins de l'Europe.