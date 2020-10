Arsenal et la Roma s'en sortent, Naples se fait piéger

Indigents en première période et menés au score, les Gunners d'Arsenal et les Giallorossi de l'AS Roma ont trouvé le moyen de vaincre le Rapid Vienne (2-1) et les Young Boys Berne (2-1) à l'extérieur. Contrat également rempli pour Benfica sur le terrain de Lech Poznań (4-2), pour la Real Sociedad à Rijeka (1-0) et pour les Rangers chez le Standard de Liège (2-0). Le couac de la soirée est pour Naples, qui s'est fait braquer sur sa pelouse par Alkmaar (0-1). Enfin, Grenade a parachevé son premier match européen en signant un coup d'éclat sur la pelouse du PSV Eindhoven (2-1).

La Roma version. Avec un onze bardé de cinq Espagnols (Pedro, Mayoral, Pérez, Villar et López), le club de la Ville éternelle s'en est remis à ses seconds couteaux brésilien (Bruno Peres) et albanais (Marash Kumbulla) pour trouver son salut à Berne. Les Young Boys avaient profité d'une opposition qui n'arrivait pas à aligner une passe en première période pour ouvrir rapidement le score, grâce à un penalty du Franco-Camerounais Jean-Pierre Nsame. Mais la Louve a dégaîné ses tauliers (Džeko, Veretout, Mkhitaryan), qui ont immédiatement produit les effets escomptés, quand les locaux ne parvenaient qu'à faire entrer Jordan Siebatcheu. Pas le même calibre.Spécialiste des prestations insipides en Ligue Europa, Arsenal a encore donné du grain à moudre à ses détracteurs... tout en parvenant à ramener la victoire. Bien mal embarqués après une relance infâme de Bernd Leno conclue par le Grec Taxiarchis Fountas, lesont renversé la vapeur dans les vingt dernières minutes grâce à une tête de David Luiz et une finition de Pierre-Emerick Aubameyang, sorti du banc. Il y a quelques années, cette affaire ne se serait jamais terminée avec les trois points au bout.Pas d'Haris Seferović, de Rafa Silva ou de Franco Cervi au coup d'envoi côté Benfica, mais tout de même un bon coefficient sexy (Pizzi, Adel Taarabt, Gian-Luca Waldschmidt ou Éverton). Et alors ? Alors lessont toujours lestés de leur traditionnelle fébrilité face à une opposition qui a du mordant à proposer. Heureusement que Darwin Núñez passait par là, lui qui a fait valoir toute la diversité de sa palette de buteur. Ca valait le coup de gâcher tous ces feux d'artifices pour rien, les fans de Poznań.Voir Philippe Montanier donner une leçon de coaching à Steven Gerrard, c'est ce que tout le monde avait envie de voir sur la pelouse du stade Maurice Dufrasne. Sauf que devant 3750 spectateurs qui font ce qu'ils peuvent pour donner de la voix, les choses ne se passent pas comme prévu pour le Standard. La faute à un penalty concédé par le Français Nicolas Gavory et transformé par le capitaine desJames Tavernier, puis à une barre transversale qui se paye la poire de Jackson Muleka. Par deux fois, le jeune attaquant congolais voit sa tête repoussée par la tige blanche. C'en est trop pour les Belges, qui flanchent dans le temps additionnel. Stevie G > Philou M.Premier match en Coupe d'Europe de son histoire, et première victoire pour Grenade ! Et dans l'antre du PSV Eindhoven s'il vous plaît. Et après avoir concédé l'ouverture du score. Si Mario Götze a joliment poursuivi son opération résurrection pour le PSV, avec une volée limpide enfournée juste avant la mi-temps, ce sont bien les Andalous qui tenaient à faire de cette soirée un moment magique. Le vétéran Jorge Molina et le majestueux Darwin Machis, d'une frappe enroulée merveilleuse, sont les héros du soir. Sans oublier Maxime Gonalons et Dimitri Foulquier, bien sûr.Braquage à l'italienne. Bluffant de solidité défensive, les Néerlandais de l'AZ a réussi l'exploit de dominer le Naples de Victor Osimhen et Kalidou Koulibaly, grâce à une action admirablement menée et conclue par Jesper Karlsson. Unà la néerlandaise plus tard, et l'affaire était dans le sac. Le monde à l'envers.