Arsenal et la Roma confirment, Naples et la Sociedad se compliquent la vie

Déjà qualifiés, Arsenal et la Roma se sont assuré la première place de leur groupe grâce à leur victoire respective contre le Rapid Vienne (4-1) et les Young Boys (3-1). Quant aux équipes qui ont acté leur qualification ce jeudi soir, Benfica, les Rangers, le PSV Eindhoven, Grenade, le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen ont obtenu ce qu'ils voulaient. En revanche, Naples et la Real Sociedad se sont compliqué la tâche en concédant le match nul, respectivement face à Alkmaar (1-1) et Rijeka (2-2). Tout reste ouvert dans ce groupe F - les Partenopei devançant l'AZ et la Real de deux points - avant la dernière journée.



1

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

D'ores et déjà en 16de finale, la Roma est en roue libre, à l'image d'un Bryan Cristante qui a la tête dans la lune. Tout bénef pour l'incontournable Jean-Pierre Nsame, qui se défait facilement de l'Italien et ouvre le score pour qualifier virtuellement sa bande. Sauf que cette équipe B de la Roma a de plus en plus de repères et de confiance en C3, à l'instar de Riccardo Calafiori qui fume Von Ballmoos d'une éclatante patate du gauche. Auparavant, Mayoral avait égalisé à la suite d'un pétard de Pedro repoussé par le portier suisse. Et la Louve peut toujours compter sur ses cadors, Edin Džeko en première ligne, qui conclut remarquablement (reprise acrobatique du droit) une action qu'il avait initiée.Grâce à sa victoire, Molde a fait un grand pas vers la qualif', et n'aura besoin que d'un match nul face au Rapid Vienne lors de la dernière journée. Quant au petit poucet irlandais Dundalk, il se sera comme d'habitude distingué, par un but de premier choix. Cette fois, c'est Flores qui a fait florès.Ne cherchez plus : pour que lesaient le feu sacré en Ligue Europa, il faut que le match compte pour du beurre. Déjà qualifiés, Arsenal et ses coiffeurs ont mis les petits plats dans les grands face à une équipe de Vienne qui les avait enquiquinés à l'aller. Pour lancer le bal, Alexandre Lacazette : plein axe, à 25 mètres, l'ancien Lyonnais arme une mandale terrible qui transperce le gardien adverse, après un effet rétro de dingo. Puis Marí plante une tête croisée sur corner, avant le trésor de la soirée : Pépé pour Lacazette, Lacazette pour Pépé en profondeur, Pépé qui centre pour Nelson, Nelson qui remise pour Nketiah et Nketiah qui marque en deux temps... Le tout en une touche de balle. Les bourgeons desse trouvent les yeux fermés, à l'instar de Maitland-Niles et Smith-Rowe, qui y va de son but grâce au service sympa du premier. On en redemande.Ces Rangers sont décidément incassables. Même quand ils jouent mal, les voilà qui parviennent à retourner une hardie formation du Standard, actant ainsi l'élimination des Belges de Philippe Montanier. À noter le but fracassant du Croate Cop, qui a percuté de plein fouet le poteau après avoir marqué à bout portant. Pas facile d'être unces temps-ci.Les vingt premières minutes réjouissantes de Poznań n'y auront rien fait : ce Benfica a laissé passer l'orage pour faire parler la poudre lors du reste de la rencontre, avec un nouveau pion du diamant uruguayen Darwin Núñez. Les revenants Jan Vertonghen et Julian Weigl ont même eu droit à leur moment de gloire, c'est dire que la fête est réussie pour les Aigles.Première défaite pour les bizuths Grenade dans une C3 qu'ils découvrent. Et alors ? Les Andalous se qualifient pour la suite de la compétition à la faveur de la défaite du PAOK à Nicosie, et font le bonheur de leur adversaire du soir, le PSV Eindhoven, qui a bien mérité sa qualification lui aussi. Comme quoi, pas besoin d'un match nul pour que les deux belligérants se quittent main dans la main.Aïe aïe aïe, la mauvaise opération de la Real. Contre des Croates de Rijeka encore une fois séduisants, les Espagnols n'ont pu que limiter la casse et doivent leur salut au vétéran Nacho Monreal (frappe contrée à l'orée des dix dernières minutes).Braqué au match aller par Alkmaar (0-1), Naples n'allait pas s'en laisser conter une deuxième fois. Et pourtant. Après avoir rapidement ouvert la marque grâce au filou Mertens, lesse sont reposés sur leurs lauriers et ont subi la déferlante AZ. Qui a égalisé grâce à l'opportuniste Martins Indi, judicieusement présent pour dévier une volée de Koopmeiners... avant que ce dernier, pourtant spécialiste des penaltys, se viande à onze mètres. Les Néerlandais ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, au risque de s'exposer (quelle sortie de Bizot pour percer Lozano !), mais devront se contenter d'un match nul qui les laisse en vie à l'aube de l'ultime journée. Et c'est déjà une vraie prouesse dans un groupe bardé de Naples et de la Real Sociedad.