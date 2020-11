Arsenal et Hoffenheim planent, Leicester patine

Une bien belle soirée de Ligue Europa : Arsenal et Hoffenheim ont fait un grand pas vers la qualif' en se défaisant respectivement de Molde (0-3) et Liberec (0-2). De son côté, Leicester a été tenu en échec par Braga au terme d'un match fou (3-3). Autre résultat dingue ente le Qarabag Agdam et Sivasspor (2-3). Moins sympa, le Celtic a coulé à Prague (4-1).

Hoarau est parti ? Pas de stress, il y a Nsamé. Car oui, l'attaquant camerounais des Young Boys a une nouvelle fois débloqué la situation pour les Suisses. Déjà auteur de trois buts et deux passes décisives en sept matchs, le natif de Douala a sorti Berne d'une belle panade en Bulgarie. En difficulté à la finition, Nsamé a crucifié Sofia, que Berne avait éclaté 3-0 au match aller (1-0, 34). Tant mieux pour les Young Boys, qui reviennent au contact de la Roma, tant pis pour le CSKA, presque éliminé.7 et 7, la Roma et Berne sont au coude à coude.Pour Arsenal, il est plus facile de jouer au caïd en Europa qu'en Premier League. Un peu à la bourre dans le Royaume, lesprofitent bien de l'Europe pour se refaire une santé. Ce jeudi, c'est Molde qui a servi de faire-valoir aux Londoniens, laborieux en première mi-temps mais libérés en deuxième période. C'est Nicolas Pépé qui a débloqué la situation d'une formidable frappe du pied gauche (), puis Nelson parachève le coup de Trafalgar (), avant que Balogun n'en rajoute un troisième, juste pour bien faire passer le message (3-0, 83). Arsenal est déjà quasi-qualifié : merci l'Europe, putain de Brexit.12-6-3-0, ce ne sont pas les numéros du Loto mais pour Arsenal le résultat est le même : c'est jackpot en nombre de points.Il est là le match fou de la soirée, et qu'on se le dise, Leicester revient de loin. Car lesont été menés toute la soirée. Dès la 4e minute et un beau but d'Al Musrati (), vite effacé par une réplique sèche de Barnes (). Une deuxième après un but de Paulinho (), là encore annulé, plus tardivement; par Thomas (). Braga en a un peu marre et claque un but dans les derniers instants de la partie par Fransergio pour s'assurer la victoire () : c'était sans compter sur ce vieux renard de Jamie Vardy, qui remet une dernière fois les équipes à égalité (). Le renard est rusé, mais ce jeudi, il s'en est sorti au forceps.On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais en Ukraine, elle se déguste plutôt tiède. De fait, alors que les Grecs de l'AEK Athènes avait éparpillé Lougansk chez elle au match aller le 5 novembre (1-4), le Zorya a ce jeudi collé une belle réponse : un bon vieux 3-0 net et sans bavure grâce à Hromov (), Kabayev () et Yurchenko sur pénalty (). Lugansk tient sa première victoire, c'est bien pour l'honneur, moins pour les affaires : Athènes et Lugansk ont trois points chacun. Balle au centre et élimination pour les deux ?10 et 7, Braga et Leicester sont sur la voie royale.Ça va pas très fort pour tout le monde en cette fin d'année 2020 bien pourrie, mais alors pour le Celtic, c'est une catastrophe. Complètement à la ramasse, les Écossais ont été balayés par une belle équipe de Prague avec un 4-1 dans la musette. Pourtant, Odsonne Édouard avait ouvert le score () : trop peu pour se protéger de la furie tchèque, qui claque coup sur coup par Hancko (), Julis () et Plavsic (). Bref, ça sent le roussi pour les, moins pour Prague, qui revient à un petit point du Milan.C'est cuit pour Glasgow, ça va se jouer dans le Fergie Time pour les trois autres.C'est quand même pas mal, une remontada. Ça met une belle ambiance en tout cas, et il faut en remercier Sivasspor ce jeudi. Longtemps menés par les Azéris du Qarabag Agdam, d'abord par Zoubir (), puis par Matic (), les Turcs s'en sont sortis au panache, par l'intermédiaire de Koné (), Kayode () et une nouvelle fois par l'intenable Koné (). Comme quoi, tout ne peut pas sourire à l'Azerbaïdjan en ce moment : de là à être planté par son copain Turc, il y avait un gros pas.Que serait une soirée de Ligue Europa sans une belle purge ? Pas grand-chose, Tel-Aviv et Villarreal le savent bien. Un bon match nulligue 1 qui s'est joué entre la mi-temps : Baena a mis le sous-marin jaune devant (), touché mais pas coulé au retour des vestiaires par Pesic (). A part ça, pas grand chose : ça fait quand même pas mal de tirs dans le vide. Ils étaient où ces foutus bateaux ?C'est complètement foutu pour le Qarabaq, il reste de l'espoir pour Sivasspor qui entrevoit la Grande Porte de la qualification..Il y avait un parfum de Restauration ce jeudi pour le Royal Antwerp, qui a retrouvé son trône en tête du groupe J, au détriment de LASK. Et ce, grâce à Rafaelov () et Gerkens (). Mais Sa Majesté n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation : Tottenham et justement, LASK, ne sont pas loin. Les sujets devront rester vigilants.9-7-6 pour Antwerp, Tottenham et LASK, ça va être chaud jusqu'au bout pour le Trône de Fer.Ça caille déjà pas mal en Russie et les deux équipes ne sont jamais vraiment sorties du vestiaire, pour rester bien au chaud. Pas grand-chose à signaler, si ce n'est l'expulsion de Jörgensen juste après la mi-temps. Le Feyenoord a pourtant tenu et aurait même pu l'emporter en étant plus réaliste. Allez, un bon shot de vodka pour réchauffer tout ça, et au lit.La machine à pépite Football Manager a encore frappé, avec deux de ses plus beaux représentants. Le Dinamo Zagreb se sort plutôt très bien d'Autriche, avec trois buts au compteur et trois points dans les valises. Le très soyeux Majer a ouvert le score (), aggravé par la suite par Petkovic () et une autre pépite, l'attaquant Ivanusec (). Elle est là, l'équipe frisson.8 à 5, ça plane pour Zagreb, moins pour Feyenoord, un peu en retard.Tout va bien pour Hoffenheim, reçu 4 victoires sur 4 ce jeudi. Les Allemands ont fait un grand pas vers la qualification en venant à bout de Liberec dans les derniers instants de la partie : Hoffenheim a en effet longtemps galéré à trouver la faille, mais Baumgartner () et Kramaric () ont montré la voie. Ça fait 3/4 aussi pour Liberec, mais en nombre de défaites, et c'est forcément moins bien.C'est pas mal non plus du côté de Belgrade, qui s'est tranquillement défait de La Gantoise. Un chouette succès 2-0 à l'extérieur, qui s'est dessiné dès la première minute par Petrovic (), puis concrétisé par Milunovic (). Comme quoi, dominer, c'est souvent gagner.La récompense n'est plus loins pour Hoffenheim et Belgrade, et ce n'est pas volé.