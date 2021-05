Arsenal et Everton ratent l'Europe, Agüero s'offre un dernier doublé

Nicolas Pépé n'aura pas suffi à qualifier Arsenal pour l'Europe : c'est désormais officiel, pour la première fois depuis 25 ans, Arsenal ne sera pas européen l'année prochaine. Frustrés en première période, notamment sur un but d'Holding refusé pour hors-jeu (32) puis une tête de Gabriel sur la barre (44), less'en remettent finalement à leur homme en forme de cette fin de saison : Pépé. L'Ivoirien délivre Arsenal en début de seconde période d'un très bel enchaînement, avant de s'offrir un doublé plein de lucidité. Deux buts insuffisants, puisque Tottenham s'est arraché dans le même temps pour s'imposer à Leicester. Désormais, l'heure est à la reconstruction.La balade pour City, la noyade pour Everton. Giflé par les, Everton ne disputera pas l'Europe l'année prochaine. Et lesn'ont jamais vraiment pu croire à l'exploit face au champion d'Angleterre, De Bruyne se chargeant de miner le moral de ses adversaires d'un superbe enchaînement. Moins de 120 secondes plus tard, Gabriel Jesus profite d'une perte de balle haute de Keane pour remonter le ballon et punir les hommes d'Ancelotti. Ces derniers ont malgré tout l'occasion de revenir au score à la suite d'une faute de Rúben Dias sur Richarlison, mais Ederson remporte son duel sur penalty face à Sigurðsson (36). L'échec de trop pour Everton, qui encaisse un troisième pion en début de seconde période par Foden, parfaitement servi par Sterling. De quoi permettre à Agüero de disputer ses 30 dernières minutes sous le maillot des Skyblues et s'offrir un dernier doublé, ses 259et 260buts avec City - ses 183et 184en Angleterre - sur un somptueux festival dans la surface despuis d'une tête parfaitement placée. Le tout, devant quelques milliers de supporters de City venus saluer une dernière fois l'attaquant argentin.Victoire pour West Ham, qui va retrouver la Ligue Europa cinq ans après. Un succès pour les hommes de David Moyes leur assurait en effet la sixième place ce dimanche, après avoir fait le boulot quelques jours plus tôt. Et lesn'ont pas failli à la tâche, notamment grâce à un Fornals des grands jours. Pourtant, c'est bien Southampton qui domine le début de rencontre. À l'image de Minamino, qui manque le cadre de quelques centimètres sur une contre-attaque express (6). Quelques secondes après avoir manqué une grosse occasion, l'Espagnol se rattrape, opportuniste pour pousser le ballon au fond des filets après un petit numéro de Bowen qui voit sa frappe repoussée. Rebelote trois minutes plus tard, les, ne parvenant pas à se dégager, permettent à Coufal de centrer pour Fornals qui s'offre un doublé. En contrôle, West Ham s'offre un dernier but en fin de rencontre grâce à son capitaine Ricequi conclut une superbe saison pour les Londoniens.La jeunesse de Manchester United s'offre un joli succès. Malgré une très jeune équipe alignée par Solskjær, Manchester United a remporté une dernière victoire en Premier League cette saison. Fougueux, lesouvrent rapidement le score grâce à un ballon déposé par James sur la tête d'Elanga. Mais lesne veulent pas se laisser manger par des louveteaux et reviennent au score sur leur premier tir cadré, au terme d'une action tout en vitesse, Semedo se muant en buteur chirurgical. Un score nul de courte durée, puisque la VAR interpelle Mike Dean juste avant la pause pour une faute de Saïss sur Van de Beek. Le penalty est accordé par l'arbitre anglais et transformé par Juan Mata, qui offre les trois derniers points de la saison à son équipe.Nouvelle victoire pour Bielsa et ses hommes, qu'on a déjà tous hâte de revoir l'année prochaine. Dans un match sans enjeu entre une équipe qui n'avait (quasiment) aucune chance de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence et une autre déjà assurée d'être reléguée, lesont offert un nouveau succès à leurs supporters. Harrison pense rapidement ouvrir le score, mais son but est refusé pour un hors-jeu de Raphinha (6). Dix minutes plus tard, c'est finalement un Rodrigo opportuniste au deuxième poteau sur corner qui plante le premier pion. Dans un fauteuil, Leeds va même doubler la mise juste avant la pause sur une énorme faute de main de Johnstone, légèrement trompé par un rebond capricieux sur un coup franc de Phillips, tandis que Bamford clôt le spectacle sur penalty en fin de rencontre. Lessauveront tout de même l'honneur grâce à Robson-Kanu, sur une énorme erreur de relance de la défense de LeedsInarrêtable Joe Willock. Prêté à Newcastle cet hiver par Arsenal, Joe Willock a bénéficié de ces six mois dans le nord de l'Angleterre pour faire ses preuves et marquer des buts. Sur la pelouse de Fulham, l'Anglais a ainsi marqué pour le septième match de suite en transperçant la moitié de terrain desavant de profiter d'un ballon contré pour ajuster une frappe précise. Lesvont même s'assurer une victoire anecdotique en fin de rencontre, grâce à un penalty de SchärSheffield sauve l'honneur. Lanterne rouge de Premier League et assuré de redescendre en Championship depuis plusieurs semaines, lesont su renouer une dernière fois avec la victoire grâce à McGoldrick, auteur d'une frappe clinique à plus de vingt mètres pour loger le ballon dans le petit filet gauche de Norris, titulaire en l'absence de Nick Pope.