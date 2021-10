Arsenal et Brighton partagent les points au bout de l'ennui

Brighton (3-4-3) : Sánchez - Duffy, Dunk, Burn - Veltman, Groß (March, 84e), Lallana, Cucurella - Trossard, Maupay, Moder (Mac Allister, 78e). Entraîneur : Graham Potter.

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Lokonga - Saka (Maitland-Niles, 90e), Ødegaard (Pepe, 63e), Smith Rowe - Aubameyang (Lacazette, 72e). Entraîneur : Mikel Arteta.

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nous rompichâmes.Sous le déluge, Brighton et Arsenal ont livré une prestation extrêmement fade, ne se créant guère d'occasions de but en 90 minutes. Pas de jaloux, les deux équipes repartent donc avec un point chacune. Bien décidé à animer ce duel, Bukayo Saka allume pourtant la première mèche d'entrée (1) sans imaginer qu'il s'agit en réalité d'un pétard bien mouillé. Une semaine après avoir (enfin) séduit face à Tottenham, lessont cruellement à la peine dans le jeu et bien incapables de développer la moindre action au sol. Ramsdale et compagnie offrent donc un festival de longs ballons balancés vers l'avant, tandis que less'installent en toute tranquillité dans leur camp. Seule alerte de cette première période : ce carambolage entre Duffy et Ramsdale, avant que Dunk n'envoie sa tentative au-dessus (21).Non, c'est sûr, un tel spectacle n'a pas dû plaire à Mikel Arteta. Pourtant, rien n'évolue après le repos. Moder s'essaie de loin à deux reprises (49, 56), pendant qu'Arsenal étale un manque de tranchant criant dans les 30 derniers mètres, à l'image d'un Aubameyang bien emprunté. Maupay tente tant bien que mal de sortir le match de sa torpeur d'un retourné en tribunes (68), avant que Smith Rowe ne se procure la meilleure situation des visiteurs pour finalement buter sur Sánchez (76). Une dernière grosse intervention de Ramsdale prive Maupay de l'opportunité de faire exploser l'Amex Stadium (86), qui ne verra donc pas de but pour cette fois.Voyage au bout de l'ennui.