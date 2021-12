Arsenal éparpille Sunderland et file en demi-finales de League Cup

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Soares, Holding, White (Gabriel, 73e), Tavares - Elneny, Ødegaard (Martinelli, 73e) - Pépé, Smith-Rowe (Patino, 80e), Nketiah - Balogun (Xhaka, 56e). Entraîneur : Mikel Arteta.



Sunderland (3-4-1-2) : Burge - Doyle, Flanagan, Wright - Gooch (Evans, 78e), Neil, Embleton (O'Brien, 78e), Winchester - Pritchard - Broadhead (Hume, 45e+1), Stewart (Kimpioka, 90e+3). Entraîneur : Lee Johnson.

QB

Pas besoin de Pierre-Emerick Aubameyang quand on a Eddie Nketiah.Arsenal a validé ce mardi sa qualification pour le dernier carré de la Carabao Cup contre Sunderland. Sans le Gabonais, toujours mis à l'écart , less'en sont remis à un grand Eddie Nketiah. Sauvés par la barre (11), lesont cédé sur un corner. Lee Burge a repoussé la tête de Rob Holding, mais Eddie Nketiah a suivi pour pousser le ballon au fond (17). L'attaquant anglais a récidivé sur des centres de Nuno Tavares (49) et Nicolas Pépé (58), soignant un peu plus ses stats en Carabao Cup (10 buts en 9 matchs).Passeur, Pépé a aussi été buteur (27). Une première depuis août pour l'Ivoirien, qui a conclu par une nouvelle passe décisive pour Charlie Patino (18 ans), qui faisait ses débuts professionnels (90+1). La marche était trop haute pour Sunderland. Le troisième de League One n'a pas démérité et aurait pu faire douter son adversaire avec un peu plus de réalisme. Si Nathan Broadhead a fait preuve de sang-froid face à Bernd Leno (31), Carl Winchester a buté sur le gardien allemand (35) et la frappe enroulée d'Elliot Embleton s'est écrasée sur le poteau (55). Le club de Kyril Louis-Dreyfus se concentrera désormais sur la montée en Championship.Arsenal reste de son côté en lice pour soulever un trophée qui lui échappe depuis 1993.