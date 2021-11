Arsenal enchaîne, Tottenham et Leicester patinent encore

En maîtrise, Arsenal a enchaîné un huitième match sans défaite en championnat grâce à sa victoire contre Watford (1-0) et se rapproche du top 4. Les choses sont en revanche plus compliquées pour Everton, Leicester et surtout Tottenham, qui n'arrive plus à gagner.

Qu'il semble loin le temps où Arsenal prenait des valises en début de saison . Vainqueur de Watford (1-0), le club londonien est désormais cinquième, à égalité de points (20) avec West Ham, quatrième et qui accueille Liverpool cet après-midi.En très grande forme depuis deux mois (cinq victoires et deux nuls sur les sept dernières journées), lesdémarrent très fort, et Bukayo Saka pense mettre son équipe sur les bons rails, mais le but de l'international anglais est signalé hors jeu. Dominateurs, les hommes de Mikel Arteta se procurent un penalty à la suite d'une manchette de Danny Rose sur Alexandre Lacazette. Penalty brillamment repoussé par le vétéran Ben Forster - ou mal tiré par Pierre-Emerick Aubameyang, c'est selon - qui sort également le grand jeu sur une tête de Gabriel.La délivrance d'Arsenal intervient finalement en début de seconde période, et comme souvent depuis le début de la saison, Emile Smith Rowe est impliqué. Opportuniste après un petit raid de Ben White, le numéro 10 d'Arsenal tente sa chance à vingt mètres et profite d'un ballon légèrement dévié pour tromper Forster. Une réussite qui a fui Aubameyang cet après-midi, le Gabonais reprenant en position illicite un ballon de Martin Ødegaard. Les Canonniers se font néanmoins peur en fin de rencontre sur une mésentente entre White et Aaron Ramsdale dont profite Joshua King, mais ce dernier ne parvient pas à redresser sa frappe. L'expulsion de Juraj Kucka, averti une seconde fois, ne changera rien au score final.Nouveau clean sheet et nouvelle victoire : un joli cadeau pour la 100d'Arteta sur le banc d'Arsenal.Première très mitigée pour Conte sur le banc de Tottenham en championnat.Pathétiques depuis plusieurs semaines, les Spurs espèrent trouver un nouveau souffle avec Antonio Conte pour jouer les places européennes , mais la prestation du jour sur la pelouse d'Everton rappelle que le travail à effectuer s'annonce colossal. Hormis avec Emerson et Sergio Reguilón, Tottenham n'est pas parvenu à réellement exister offensivement. Coup de bol, lesne sont pas franchement emballants non plus, au grand désarroi du public présent à Goodison Park.La principale action du match se déroule finalement peu après l'heure de jeu : sur un ballon en profondeur, Richarlison tente de dribbler Hugo Lloris et trébuche avant de se relever immédiatement. Mais Chris Kavanagh n'attend pas et siffle un penalty... avant de se déjuger quelques instants plus tard après visionnage des images, considérant que le portier français avait d'abord touché le ballon avant le Brésilien. De quoi susciter une énorme frustration pour les hommes de Rafael Benítez qui terminent même la rencontre à dix après l'attentat de Mason Holgate sur Pierre-Emile Højbjerg. Un match nul qui fait stagner les deux équipes (Everton 9, Tottenham 11) qui vont devoir bosser pendant la trêve hivernale.À l'inverse, ce duel sexy entre Leeds et Leicester, conclu par un nul (1-1), a tenu toutes ses promesses.Mal en point en championnat, les deux équipes ne tardent pas à se procurer des occasions, obligeant Ilan Meslier et Kasper Schmeichel à s'employer dès les premières minutes de jeu. C'est finalement l'ancien Rennais Raphinha qui ouvre le score d'un coup franc vicieux et puissant, de la droite de la surface qui n'est touché par personne. Une joie de courte durée pour les hommes de Marcelo Bielsa, Harvey Barnes remettant les deux équipes à égalité sur un bijou en pleine lucarne. En fusion, Elland Road pousse ses joueurs et Jack Harrison qui rate une énorme opportunité au retour des vestiaires, expédiant le ballon au-dessus du cadre à bout portant. Lesse procurent derrière une action similaire, conclue cette fois par Ademola Lookman. Sauf que le joueur prêté par le RB Leipzig est signalé en position (très légère) de hors-jeu.Le spectacle, c'est bien, mais gagner c'est parfois mieux aussi.