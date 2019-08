Arsenal enchaîne contre Burnley

25

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Maitland-Niles, Luiz, Sokrátis, Monreal - Guendouzi, Ceballos - Nelson, Willock, Aubameyang - Lacazette. Entraîneur : Emery.



Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters - Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil - Wood, Barnes. Entraîneur : Dyche.

Deux victoires en deux matchs, et six points sur six pour Arsenal.Face à Burnley, lesse sont en effet imposés difficilement grâce à Lacazette et Aubameyang. Le premier a eu besoin de deux occasions pour ouvrir le score avant le quart d'heure, et le second a trouvé la faille à l'heure de jeu malgré de nombreuses parades de Pope (devant Nelson, Guendouzi ou encore Ceballos).Entre ces deux réalisations, les visiteurs ont été dominés mais ont égalisé par Barnes juste avant la mi-temps et la VAR a refusé un but à Nelson. À noter, aussi, la première titularisation réussie de Luiz en charnière centrale.Oui, Arsenal est leader... provisoirement.