Arsenal éclate l'OL en amical

Arsenal play some neat passes before Fabio Vieira scores from distance. WOW. ? 3-0 to The Arsenal. ? pic.twitter.com/wz7bVvBDb2 — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) December 8, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Lacazettico a tourné au vinaigre.On aurait pu imaginer que la trêve imposée par le Mondial hivernal ferait du bien à l'OL. Que nenni. Après une déconvenue économique en début de journée avec un John Textor qui continue de se faire désirer , la firme de Jean-Michel Aulas s'est également ratée sur le terrain, défaite 3-0 par Arsenal pour l'ouverture de la Dubaï Super Cup, ce jeudi. Ce tournoi réuni les équipes sponsorisées par Fly Emirates, à savoir Arsenal et l'OL donc, mais aussi Liverpool et l'AC Milan.Avec une équipe presque au complet, seulement privée de Nicolás Tagliafico et de Karl Toko-Ekambi, les espoirs lyonnais n'ont pas fait long feu, torpillés par une équipe d'Arsenal emmenée par Martin Ødegaard, Eddie Nketiah et un Fábio Vieira de gala. Le 4-4-2 de Lolo White, avec une doublette Dembélé-Lacazette devant, n'a même pas tenu vingt minutes avant de céder aux offensives londoniennes.Malgré le score, la rencontre s'est conclue par une séance de tirs aux buts, comme le stipule le règlement de la compétition, chaque confrontation étant suivie d'une séance permettant à l'équipe vainqueure de grappiller un point supplémentaire. Les tireurs n'étaient vraisemblablement pas en verve et les Anglais se sont une nouvelle fois imposés, 2-1, après cinq tirs de chaque côté.Prochaine rencontre ce dimanche pour l'OL, qui affrontera Liverpool au stade Al-Maktoum, lequel accueille l'intégralité des rencontres de la compétition.