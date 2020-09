Arsenal digère West Ham en fin de rencontre

49

Arsenal (4-1-4-1) : Leno - Bellerín, Gabriel, Holding, Tierney - Xhaka - Willian (Pepe, 65e), Ceballos, Saka (D. Luiz, 89e), Aubameyang - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell - Souček, Rice - Bowen (Yarmolenko, 83e), Fornals (Haller, 88e), Masuaku (F. Anderson, 90e) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

Vainqueurs de Fulham lors de la première journée de Premier League (0-3) , lesavaient à cœur de continuer à déguster leurs rivaux londoniens. Une mission à laquelle ils n'ont pas failli ce samedi soir, à la suite des buts d'Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah (2-1). Mais contrairement à ce que cette rencontre laissait penser, les locaux ont eu du mal à finir une équipe de West Ham plus consistante que prévue.Dominateur d'entrée, Arsenal n'a pas tardé à dresser la table. Notamment grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, en feu dans son couloir gauche et qui dépose un centre sur le crâne de Lacazette (1-0, 25). Moins de dix minutes plus tard, lesne sont pas loin d'obtenir un penalty à la suite d'une faute de main, mais la VAR en décide autrement. Pas de regret, puisque Michail Antonio égalise avant la pause en se jetant devant Rob Holding sur un centre de Ryan Fredericks (1-1, 45). Après le goûter, les joueurs de Mikel Arteta s'endorment et peinent à mettre en difficulté la défense adverse. Mais à l'approche de la fin du dîner, Eddie Nketiah – qui a remplacé Lacazette, quelques minutes plus tôt – offre les trois points à son équipe en poussant au fond une passe de Dani Ceballos (2-1, 85).Rendez-vous à Anfield dans dix jours, pour l'entremet.