Arsenal déroule et Qarabağ passe ses nerfs sur Dudelange

Pendant qu'Arsenal dérouillait le Standard (4-0), Qarabağ a reçu la visite politique d'un drone au Luxembourg et s'est défoulé sur son hôte Dudelange (1-4). Séville s'est imposé d'une courte tête contre Nicosie (1-0), tout comme Getafe qui continue sa campagne à Krasnodar (1-2). Le frisson était partout, sauf à Lugano.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Par Jérémie Baron

Jules Koundé a bien failli ouvrir son compteur andalou (5), mais c'est finalement l'inusable Chicharito qui a lancé les siens (17). Avant la purge : ce fut poussif pour le FC Séville face à un adversaire pas forcément venu pour faire le jeu. C'est moche, mais ça fait 6 points sur 6 pour les petits copains de l'ancien Canari Diego Carlos, resté sur le banc.Et si c'était ça, l'image de la soirée ? Qarabağ venait d'inscrire son deuxième but à Luxembourg (par l'Espagnol Míchel après l'ouverture du score du Frenchy Abdellah Zoubir) lorsqu'un drone orné d'un drapeau du Haut-Karabagh - territoire azéri que revendique l'Arménie depuis des années et sur lequel le Qarabağ FK résidait à l'origine - est venu survoler à très basse altitude la pelouse du stade Josy-Barthel, provoquant la colère des visiteurs puis l'évacuation du pré. On a mis au moins 20 minutes à reprendre dans ce choc des petits bras du groupe A, mais la tendance ne s'est pas inversée : en forme et mise en plus sur les nerfs, la formation d'Agdam en a planté un troisième sur penalty (37) puis un quatrième en deuxième par Dani' Quintana (69), les locaux finissant même à dix après deux biscottes récoltées par Mickaël Garos, et réduisant la marque en fin de match par Bernier. On ne peut pas écrire l'histoire tous les 15 jours.On a démarré avec un gros nuage de fumigène qui a provoqué le retard du coup d'envoi de la rencontre, et Malmö est longtemps resté dans le brouillard, le pauvre Lasse Nielsen envoyant la gonfle dans ses filets juste avant la pause (45+5). Bon, Markus Rosenberg a tout de même sauvé les meubles (55). Après son succès contre Lugano (1-0), Copenhague est bien embarqué.Un match à réaction. Bâle ouvre le score ? Bam, Trabzonspor égalise dans la foulée. Puis plus rien... Jusqu'à la 78minute et le deuxième but des Turcs. Réaction encore, mais dans l'autre sens : Bâle égalise deux minutes plus tard. Puis plus rien... Jusqu'au coup de sifflet final.Le club de la banlieue madrilène ne s'invite que rarement dans la cour européenne, mais quand il le fait, c'est pour engranger des points. Après avoir tapé Trabzonspor (1-0), c'est Krasnodar qui s'est fait avoir sur un doublé d'Ángel Luis Rodríguez Díaz, et ce malgré l'expulsion de David Timor en fin de match. Ça plane pour lesDans son joli tricot rose, le LASK a surpris le Sporting sur une minasse de Marko Raguž (16) et les sifflets n'ont pas tardé à descendre des travées du José-Alvalade. Heureusement, les Lisboètes ont retourné la situation en cinq minutes en deuxième période, grâce à Luiz Phellype (58) et Bruno Fernandes (63).Soirée normale pour le PSV : l'alien Donyell Malen en a planté deux en Norvège, et l'escouade d'Eindhoven a fait un carnage à Rosenborg. Ça plane aussi pour la team de Mark van Bommel.Dans l'autre match du groupe du Stade rennais, le Celtic - qui a tenu en échec le club breton il y a deux semaines (1-1) - a réalisé une grosse entame capitalisée par un pion de la gâchette française Odsonne Edouard sur une galette de Boli Bolingoli-Mbombo (20). Mohamed Elyounoussi a fini le boulot (59) et le champion d'Écosse prend la tête de la poule, avant sa double confrontation face à la Lazio.Si United a galéré comme il faut à Alkmaar, Arsenal a eu moins de soucis à l'Emirates. Et ce, grâce à un homme qui avait déjà brillé en League Cup avec un doublé face à Nottingham Forest et qui continue d'écrire son conte de fée : le bambin Gabriel Martinelli. À 18 ans, il a cette fois planté deux fois en trois minutes pour son baptême du feu en Coupe d'Europe, avec une déviation de la tête (13), puis un enchaînement parfait (16). Les jeunes canonniers étaient en feu, puisque c'est ensuite Joe Willock qui s'est chargé du 3-0 (22) avant le clou du spectacle par l'artiste Dani Ceballos (57). Ça fait sept pions en deux matchs pour les, pas venus en C3 pour beurrer des tartines.Denis-Will Poha, Lucas Evangelista : Guimarães semble être le nouveau point de chute de ceux qui n'ont pas percé en Ligue 1. Ça n'a pas suffi face à l'Eintracht, qui s'en est sorti grâce à son petit Français Evan Ndicka, qui rehausse le bilan de la semaine européenne des jeunes tricolores de Buli . Francfort se remet doucement de la claque reçue contre Arsenal (0-3).