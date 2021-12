Arsenal déplume Norwich

10

Norwich (4-4-1-1) : Gunn - Aarons, Kabak, Gibson, Williams - Sargent (Idah, 72e), Gilmour, McLean, Płacheta (Tzólis, 75e) - Dowell (Lees-Melou, 66e) - Pukki. Entraîneur : Dean Smith.



Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Tierney - Partey (Elneny, 75e), Xhaka - Saka (Pépé, 78e), Ødegaard, Martinelli (Smith-Rowe, 82e) - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.

Le quatre à la suite pour lesFacile vainqueur à Norwich (0-5) pour le cru 2021 du Boxing Day , Arsenal enchaîne une quatrième victoire consécutive en Premier League et conforte également sa quatrième place (32 points).Lesn'ont d'ailleurs pas tergiversé pour prendre les devants grâce à une frappe placée de Bukayo Saka après une récupération haute de Kieran Tierney, le latéral écossais se muant ensuite en buteur juste avant la pause en déboulant côté gauche avant de croiser sa frappe qui finit sa course au fond des filets, avec l'aide du poteau gauche d'Angus GunnLa supériorité évidente des hommes de Mikel Arteta (66% de possession, 16 tirs à 6), qui laisse toujours Pierre-Emerick Aubameyang à l'écart du groupe, se matérialise un peu plus en seconde période. Hormis une belle opportunité pour Billy Gilmour, lessont débordés et encaissent un troisième but du remuant Gabriel Martinelli, finalement refusé pour un hors-jeu du Brésilien (60). Mais Saka ne rate pas l'occasion d'enfoncer le clou quelques minutes plus tard sur un festival conclu d'un tir clinique. Alexandre Lacazette, sur un penalty qu'il a lui-même provoqué, et Emile Smith-Rowe, parfaitement servi à la limite du hors-jeu par Nicolas Pépé, participent également à la fête et poussent un peu plus Norwich à la dernière place du championnat.Et si Arsenal se mettait à rêver d'un retour en Ligue des champions ?