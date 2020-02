Arsenal dépouille Newcastle

Arsenal (4-3-3) : Leno - Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka - Ceballos (Torreira, 81e), Özil, Xhaka - Pepe, Nketiah (Lacazette, 84e), Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.

e), Fernandez (Ritchie, 75e), Lascelles, Clark (Schär, 82e), Rose - Almiron, S. Longstaff, Bentaleb, Saint-Maximin - Joelinton. Entraîneur : Steve Bruce.

Enfin un match référence pour Arteta.Après quatre matchs nuls consécutifs en Premier League, lesvoulaient à tout prix regoûter à la victoire. Pour cela, exit Alexandre Lacazette, Mikel Arteta lui préférant le jeune Eddie Nketiah. Le technicien espagnol profite même du retour de blessure de Dani Ceballos, excellent du début à la fin de cette rencontre contre Newcastle. Pourtant, en première mi-temps, Arsenal éprouve des difficultés à amener le danger sur la cage adverse, et c'est même Newcastle qui se montre l'équipe la plus dangereuse.Tout se bouscule finalement au début de la seconde période, moment choisi par Nketiah pour touche la barre. Rien de grave car cinq minutes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang délivre lesd'un coup de casque imparable (1-0, 54). Newcastle n'y est plus depuis le retour des vestiaires, et les hommes de Steve Bruce le paient cash quand Bukayo Saka met la misère à Valentino Lazaro avant d'offrir le but du break à Pépé (2-0, 56). Le quatrième pion en Premier League de l'ancien lillois douche les espoirs des. Et dans les dernières minutes, celui de Mesut Özil et Alexandre Lacazette - parfaitement rentré dans son match - les achève définitivement.Arteta va devoir faire des choix.