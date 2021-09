Arsenal décolle enfin, West Ham et Brentford calent

Arsenal (3-4-3) : Ramsdale - Tomiyasu (Smith-Rowe, 62e), Gabriel, White - Maitland-Niles (Cédric, 82e), Ødegaard, Lokonga (Partey, 62e), Tierney - Pépé, Aubameyang, Saka. Entraîneur : Mikel Arteta.



Norwich (4-3-3) : Krul - Aarons, Hanley, Omobamidele, Williams - Lees Melou, Rupp (Idah, 80e), McLean - Dowell (Cantwell, 62e), Pukki, Tzolis (Rashica, 69e). Entraîneur : Daniel Farke.

Fin de l'agonie en Premier League pour Arsenal, qui a décroché un premier succès cette saison face à Norwich (1-0), ce samedi à l'Emirates Stadium, grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang.Loin de l'apathie aperçue depuis le début de saison, lesdémarrent la rencontre pied au plancher, mais Aubameyang se rate à deux reprises. Norwich sort petit à petit la tête de l'eau et les débats s'équilibrent jusqu'à la pause, malgré une dernière occasion pour Arsenal par la recrue Takehiro Tomiyasu, dont la frappe passe juste au-dessus des buts adverses.Les hommes d'Arteta continuent de pousser au retour des vestiaires, mais ni Bukayo Saka, ni Nicolas Pépé ne parviennent pas à conclure. La délivrance vient finalement par Aubameyang, qui profite d'un sacré coup de billard - le ballon percutant deux fois les montants de Tim Krul avant de taper le dos de Nicolas Pépé et filer dans les pieds d'Aubameyang - dans la surface despour pousser le ballon au fond des filets. Un but qui scelle une victoire méritée (29 tirs à 10 pour les Londoniens) et permet à Mikel Arteta de souffler un peu.Vainqueurs à Watford (0-2) ce samedi après-midi, les Wolves rugissent enfin.Dominateur durant la majeure partie de la recontre (14 tirs à 6 pour les Wolves et 56% de possession de balle), Wolverhampton a finalement attendu le dernier quart d'heure de jeu pour concrétiser cette supériorité. Au grand dam de Francisco Sierralta, le défenseur des, coupable d'un but contre son camp - et probablement aveuglé par le soleil - en propulsant le ballon au fond des filets de son gardien sur un centre adverse.. Dix minutes plus tard, Hwang Hee-chan inscrit en deux temps le but du K.O. au terme d'une belle action collective. Première victoire de la saison pour Wolverhamtpon, qui dépasse son adversaire du jour au classement.Pas de vainqueur au St Mary's Stadium.Au terme d'une rencontre très disputée (25 frappes au total) et incertaine jusqu'au coup de sifflet final, Southampton et West Ham se quittent sur un score nul et vierge. Les opportunités étaient pourtant nombreuses pour les deux équipes, notamment en seconde période, maisetont manqué de justesse dans le dernier geste. Une frustration pour les hommes de David Moyes qui ont également perdu Mikel Antonio en toute fin de rencontre (90+5), averti une seconde fois pour un excès d'engagement.Brighton sur le gong.Dans une rencontre opposant deux belles équipes en ce début de saison, le duel a finalement accouché d'une victoire de Brighton (0-1) arrachée dans le temps additionnel au Brentford Community Stadium. Si le promu a eu la plus belle occasion de la première période avec une frappe de Bryan Mbeumo frôlant le poteau de Robert Sánchez, lesont finalement été crucifiés en toute fin de rencontre d'une frappe enroulée de Leandro Trossard à l'entrée de la surface de réparation. Une succès qui permet auxde grimper provisoirement à la troisième place du championnat.