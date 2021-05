Arsenal crucifie Crystal Palace sur le gong

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Ward, Tomkins, Cahill, Mitchell - Kouyaté, McCarthy (Riedewald, 82e), Schlupp - Townsend, Benteke (Ayew, 79e), Zaha. Entraîneur : Roy Hodgson.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Chambers, Holding, Gabriel, Tierney (Xhaka, 78e) - Elneny, Partey (Martinelli, 78e) - Pépé, Smith Rowe, Saka (Ødegaard, 65e) - Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.

Sur le fil, Arsenal a arraché une victoire extrêmement importante sur la pelouse de Crystal Palace (1-3), grâce notamment à un doublé de Nicolas Pépé, et croit encore à l'Europe.Mais à quoi sert donc la VAR ? Lorsque l'arbitrage vidéo se met en action pour revisionner les images d'un coup de coude de Benteke en première période, le carton rouge semble aussi évident qu'imminent pour l'international belge. Il n'en est finalement rien, et ce dernier évite la correctionnelle. Un fait de jeu qui traduit la nervosité de cette rencontre 100% londonienne, où les taquets appuyés et les poussettes se succèdent en première période. Pour le jeu en revanche, ce n'est pas génial, mais peut-on vraiment espérer mieux entre le treizième et le dixième de Premier League ? Quoi qu'il en soit, après plusieurs alertes provenant des, ce sont les hommes d'Arteta qui plantent en premier après une belle combinaison entre Saka et Tierney, l'Écossais adressant derrière un centre parfait pour Pépé qui ne se manque pasMais lesreprennent rapidement leurs mauvaises habitudes au retour des vestiaires. Aubameyang est transparent, ses coéquipiers reculent progressivement et Arteta décide de laisser son meilleur buteur, Lacazette, sur le banc toute la rencontre. Comme un symbole, c'est Benteke, dans un mélange de puissance et d'adresse de la tête, qui vient ébouillanter un Selhurst Park très chaud malgré des tribunes encore clairsemées. Les minutes s'égrènent et les derniers rêves d'Europe s'évaporent pour les Canonniers, jusqu'à ce caviar d'Ødegaard pour Martinelli, qui feraient passer Arteta pour un roi du coaching gagnant. Un dernier festival de Pépé, et less'imposent de manière tout aussi miraculeuse que leur retour dans la course à l'Europe.Tout se jouera donc lors de la 38et ultime journée.