Arsenal coupe les ailes de Brighton et s'envole en tête

1 minute de jeu et Arsenal ouvre déjà les hostilités par Bukayo Saka #BHAARS #PremierLeague pic.twitter.com/pGPnonoFaP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 31, 2022

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale - Zinchenko (Tierney, 60e), Gabriel, Saliba, White (Tomiyasu, 60e) - Xhaka, Partey (Elneny, 74e), Ødegaard (Holding, 87e) - Martinelli, Nketiah, Saka. Entraîneur : Mikel Arteta.



Brighton (4-2-3-1) : Sánchez - Lamptey, Dunk, Colwill, Estupiñán - Gilmour, Gross - March (Enciso, 76e), Lallana (Sarmiento, 61e), Mitoma - Trossard (Ferguson, 61e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Sérieux sur la pelouse de Brighton (2-4), Arsenal pourra réveillonner l'esprit tranquille, dans un costume de leader incontestable et incontesté. Tout heureux de récupérer une frappe déviée de Gabriel Martinelli, Bukayo Saka a puni lesau bout de 65 secondes de jeu. Toujours aussi délicieux dans son jeu, à l'image d'une combinaison dans la surface avec Martinelli (20), Martin Ødegaard a fait le break du gauche suite à un corner mal renvoyé. Eddie Nketiah a alourdi le score dès le retour des vestiaires en suivant bien un tir puissant de Martinelli, encore luiBrighton n'a pas baissé la tête pour autant. Robert Sánchez a privé Gabriel du quatrième but (57) et Kaoru Mitoma a profité d'un espace dans la défense londonienne pour relancer le match. Au moment où les locaux poussaient, Martinelli a redonné trois buts d'avance au leader sur une passe sublime d'Ødegaard. Evan Ferguson a répondu en prenant le dessus sur William Saliba pour tromper Ramsdale. L'AMEX a rugi une dernière fois pour le doublé de Mitoma, mais le but a été refusé pour hors-jeu (89). L'ultime émotion footballistique de l'année. Voilà lesavec sept points d'avance sur Manchester City, et en position idéale avant d'attaquer un mois de janvier qui les enverra se frotter à Newcastle, Tottenham et Manchester United.Mikel mousse.