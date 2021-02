Arsenal confirme sa rechute à Aston Villa

Martinez - Cash, Konsa, Mings, Targett - McGinn, Nakamba - Traoré (Trézéguet, 66e), Barkley (Ramsey, 78e), Grealish - Watkins. Entraîneur : Dean Smith.



Ryan - Bellerin, Holding, Gabriel, Cédric (Odegaard, 65e) - Partey (Willian, 74e), Xhaka - Saka, Smith Rowe, Pépé - Lacazette (Aubameyang, 59e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Décidément, cette saison, Arsenal n’y arrive pas contre Aston Villa. Balayés 3 à 0 à domicile en novembre, lesont de nouveau subi la loi des. Et en particulier d’un homme : Ollie Watkins. Auteur d’un doublé à l’aller, l’attaquant anglais a remis ça dès les premières secondes, bien servi par Bertrand Traoré, à l’affût sur une passe foireuse - et foirée - de Cédric. Assommé d’entrée, Arsenal a eu du mal à retrouver ses esprits, balloté par les locaux. Il a fallu attendre un coup franc lointain de Xhaka, déposé dans la lucarne mais sorti par Martinez, pour voir la première occasion des(28). Mais dans la foulée, Bertrand Traoré est passé tout près du break après un joli pas de danse dans la surface (30), ce qui a refroidi les timides ardeurs des hommes d’Arteta. À part un pétard de Pépé à côté, on n’a pas vu grand chose avant le retour aux vestiaires.Le problème, c’est qu’Arsenal n’en a pas montré beaucoup plus au retour. Emmené par les gestes soyeux de Barkley et les gros mollets de Grealish, Aston Villa a continué à imposer son rythme et multplié les occasions. Watkins (50), Barkley (51), McGinn (53) ont fait frissonné Arsenal, qui a répondu par Pépé, remuant mais imprécis (52, 63) ou écœuré par le pied de Martinez (78). Au final, on était plus proche du break que de l’égalisation, mais Grealish (78) et Watkins (82, 85) ont buté sur Ryan. Entré en jeu, Martin Ødegaard a failli endossé le costume de sauveur mais sa frappe s’est envolée dans le ciel de Birmingham (83). Et avec les derniers espoirs des, amorphes et décevants, qui concèdent leur seconde défaite de rang, la deuxième de la semaine, et qui s’enfoncent dans le ventre mou de Premier League.L'Europe s'éloigne pour Arsenal, qui poursuit son Brexit.