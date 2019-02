Arsenal chute, Séville et l'Inter optimisent

Les gagnants de la première partie de la soirée de seizièmes de finale de Ligue Europa s'appelle Séville, qui a battu la Lazio, et Inter, vainqueur à Vienne. Grosse déconvenue en revanche pour Arsenal, qui s'est incliné chez le BATE Borisov. Sinon, Benfica a pris une belle option à Galatasaray.

495

Pour qui, le choc des seizièmes de finale de Ligue Europa ? Non, pas pour la Lazio évoluant à domicile ! La faute à Ben Yedder, auteur de l'ouverture du score sur un service parfait de Sarabia. Et si c'était Séville, triple champion d'Europe en titre il n'y a pas si longtemps, le réel favori de la compétition ?Le sixième but en huit titularisations de C3 de Ben Yedder, évidemment. Galatasaray pouvait flipper. Benfica sortait en effet d'un week-end avec une victoire sur le score de... 10-0. Et dans l'enfer turc, les visiteurs n'ont pas tremblé. Un penalty de Salvio dans le premier acte leur a d'abord permis d'obtenir cet importantissime but à l'extérieur, puis Seferović a doublé la mise peu après l'égalisation de Luyindama. 1-2, un score largement en faveur des Portugais.Les douze pions marqués en deux matchs par Benfica . Comment ça, c'est de la triche ? Icardi absent alors qu'il est en pleine possession de ses moyens ? Pas grave, il y a Martínez. Lequel n'a pas tremblé au moment de transformer son penalty. Suffisant pour les Italiens, qui vont devoir gérer cette petite avance à San Siro.Les petits bras de l' Inter , qui ne se sont imposés qu'une seule fois par plus d'un but d'écart en 2019.Zéro but. Bravo à Krasnodar , qui a fait mieux que résister aux Allemands.La date du seizième qui donnera le vainqueur de la confrontation, c'est-à-dire le 21 février.Cette saison, Arsenal fait encore tout pour ne pas remporter de trophée. Éliminés de toutes les coupes nationales et à la ramasse en Premier League (quinze points de retard sur Liverpool ), lesont une nouvelle fois déçu face à un adversaire largement à leur portée. Car Dragun a fait déchanter les Anglais, qui avaient pourtant aligné leur équipe type, juste avant la pause. Et qui ont perdu Lacazette, expulsé en fin de partie pour un coup de coude. Sale soirée.Les difficultés d' Arsenal à l'extérieur, qui reste sur deux victoires seulement en neuf déplacements.Personne n'avait les yeux rivés sur cette rencontre ? N'empêche qu'il n'y a pas eu de quoi s'ennuyer. Avec trois buts en première mi-temps, les spectateurs en ont eu pour leur argent. Même si le second acte n'a pas été aussi fructueux, avec la seule égalisation de Verbič sur le gong... En attendant, l' Olympiakos comme le Dynamo Kiev peuvent encore rêver de huitièmes de finale.L'énorme praline gagnante de Dias. Des trente mètres, s'il vous plaît.Zéro but. Bravo à Genk, qui a fait mieux que résister aux Tchèques.La date du seizième qui donnera le vainqueur de la confrontation, c'est-à-dire le 21 février.