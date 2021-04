Arsenal chute à Villarreal

AAF

Unai Emery tient une moitié de revanche.Opposé à son ancien club Arsenal en demi-finales de la Ligue Europa, l'entraîneur basque, à la tête de Villarreal, a fait un premier pas vers une cinquième finale de Ligue Europa dans sa carrière. Ce jeudi soir en Espagne, son Sous-Marin jaune s'est imposé 2-1 au match aller face à desdiminués et sans idée, qui ont qui plus est longtemps dû batailler à 10 contre 11 avec l'expulsion de Dani Ceballos (57).Les hostilités ont démarré très rapidement : à la suite d'un bon mouvement initié par Chukwueze côté droit, Trigueros profitait d'un cafouillage dans la défense londonienne pour bombarder Leno. Une défense qui va une nouvelle fois faire preuve d'un attentisme déconcertant une vingtaine de minutes plus tard. Un corner botté par Parejo est bien dévié par Moreno vers Albiol, oublié au second poteau par Partey et qui n'a plus qu'à conclure. Arsenal est sous l'eau, et ne montre pas les qualités pour s'en sortir.Sans génie, mais pas sans ressources, lesvont finalement réussir à limiter la casse. Paradoxalement un peu mieux dans le jeu après l'expulsion de Ceballos, les hommes de Mikel Arteta obtiennent un penalty grâce au malicieux Saka, transformé en puissance par Nicolas Pépé. Les Londoniens se sont même autorisés à y croire après l'expulsion d'Étienne Capoue, ramenant les forces en présence à 10 contre 10. Sans succès. Malgré un but à l'extérieur motif d'espoir, Arsenal essuie un revers inattendu en demi-finales aller de la Ligue Europa.Pour se qualifier en finale, il fallait peut-être garder Emery.