Arsenal brise le BATE, Naples, Villarreal et Valence filent en huitièmes

Battu à l'aller (1-0), Arsenal a dompté sans trembler le BATE Borisov (3-0). Villarreal n'est pour sa part pas tombé dans le piège tendu par le Sporting, en arrachant un nul synonyme de qualification (1-1), alors que Naples, l'Eintracht Francfort et Valence ont fait le boulot pour s'imposer avec autorité et poursuivre leur aventure dans la compétition.

Les autres résultats

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battus un à zéro à l'aller, lesdémarrent au triple galop. Aubameyang s'offre tout de suite un rush de pur-sang sur le coté droit, centre dans la surface et cet empâtté de Volkov pousse malencontreusement le cuir dans ses propres filets. Les Londoniens ont la main sur les platines et Mustafi, d'un coup de casque autoritaire sur corner, double la mise peu avant la pause. Sokratis ne tarde pas à l’imiter en plantant un pion quasi copié-collé, de la tête, suite à un corner, encore. Un succès les mains dans les poches pour les poulains d'Emery, qui continuent leur bout de chemin en C3.Battu un à zéro à Lisbonne, le Sporting se regarde les chaussettes en première mi-temps face à un sous-marin jaune nettement dominateur. Pas grave, ce petit vicelard de Bruno Fernandes intercepte une passe adverse pour foncer seul en contre et trucider Fernandez Moreno de près. Problème pour les Lisboètes : Jefferson a la mauvaise idée de s'essuyer les crampons sur le fessier de Juan Llambrich et se chope un second jaune synonyme de rouge, laissant seuls ses partenaires dès la 50e minute. Villarreal en profite pour continuer de travailler au corps les Portugais et finit par logiquement recoller au score par Fornals, qui bénéficie d'un bon service dans la surface de Karl Toko-Ekambi pour tromper Salin. Jeu, set et match pour les Espagnols, qui passent ric-rac, mais sans avoir truandé leur qualification.Tranquillisé par son succès à l'aller (1-3), Naples démarre piano, piano avant de monter subitement d'un cran quand Ounas, d'une jolie passe lobée dans la surface, trouve Simone Verdi , qui conclut tranquillement face à la cage. Lesmaîtrisent ensuite leur affaire et n'ont plus qu'à conclure l'ensemble par Ounas, qui place un plat du pied croisé en fin de rencontre. De quoi permette au Napoli de filer sereinement vers les huitièmes.Un gros cachou en pleine lucarne et Luka Jovic débloque tout de suite l'Eintracht, qui affiche une pêche d'enfer en début de match. La défense ukrainienne, elle, est dans les choux, et Sébastien Haller en profite pour transformer par la suite un penalty venu sanctionner une mimine adverse dans la surface. Le Shakhtar , qui avait tenu en échec les Allemands à l'aller (2-2) en a pourtant encore dans le bide. Junior Moraes arme un tir douteux dans la surface, mais Kevin Trapp a enfilé ses gants en mousse ce soir et laisse le cuir lui échapper et franchir la ligne. Pas grave, Haller, d'un tir à ras de terre, puis Jovic, du gauche dans la surface, zigouillent les espoirs adverses en fin de rencontre. En patron, l'Eintracht croque dans son seizième de finale et s'affirme sans doute comme l'un des outsiders les plus sexy de cette C3 cuvée 2018-2019.Domptés deux à zéro à domicile la semaine dernières, les Écossais vont au mastic et ne défendent pas trop mal leur bout de gras. Mais voient leurs espoirs deanéantis par un expulsion de Toljan. Une bavure qui libère des espaces à Gameiro, qui vient conclure à bout portant un joli mouvement collectif et assurer une bonne fois pour toutes la qualification des siens.Pan! Une volée couchée d'Ozdoev et le Zenith démarre à fond la caisse, pour baffer d'entrée des Turques encore endormis en début de rencontre. Vainqueur un à zéro à l'aller, le Fener' gère trop ses efforts et le paie encore cash, peu après la demi-heure de jeu : l'Iranien Sardar Azmoun s'élève dans la surface et balance un coup de tronche monstrueux dans les filets d'Harun Tekin. De quoi enfoncer les Stambouliotes? Que nenni. Ce coquin de Mehmet Topal a des fourmis dans les jambes et envoie un énorme caramel dans le but russe, juste avant la mi-temps. Les Turcs sont provisoirement qualifiés mais Azmoun, encore lui, va renverser la table, cette fois ci en plantant un plat du pied sécurité dans la zone de vérité. Un pion salvateur, qui permet au Zenith de continuer à tracer sa route en Europe. Dinamo Zagreb 3-0 Viktoria Plzen , (Zagreb qualifié)Salzbourg 4-0 Bruges, (Salzbourg qualifié)