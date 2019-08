Arsenal bat Newcastle, Foxes et Wolves se neutralisent

2

Newcastle (3-5-2) : Dúbravka - Schär, Lascelles, Dummett - Manquillo, Hayden, Shelvey (Willems, 54e), Longstaff (Saint-Maximin, 67e), Ritchie - Almiron, Joelinton. Entraîneur : Steve Bruce.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Maitland-Miles, Chambers, Sokrátis, Monreal - Gendouzi, Xhaka - Mkhitaryan (Martinelli, 85e), Willock (Ceballo, 64e), Nelson (Pépé, 71e) - Aubameyang. Entraîneur : Unai Emeri.

Leicester (4-3-3) : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi, Tielemans, Choudhury (Barnes, 61e) - Pérez (Albrighton, 76e), Vardy, Maddison. Entraîneur :



Wolverhampton (3-5-2) : Rui Patrício - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Neves (Saïss, 81e), Moutinho, Castro - Jota (Cutrone, 76e), Jiménez. Entraîneur : Nuno Espírito.

Avec la majeure partie de ses recrues estivales sur le banc de touche, Arsenal débute timidement la partie. Pourtant, les hommes de Steve Bruce se procurent la première occasion par l'intermédiaire du Brésilien Joelinton (17). Quelques minutes après, Jonjo Shelvey s'illustre via une reprise de volée suffisamment anodine pour surprendre un Leno sauvé par son poteau (20). Lesattendent quant à eux la demi-heure de jeu pour se créer une première vraie occasion, l'oeuvre d'Aubameyang (31).Le Gabonais doit attendre le retour des vestiaires pour inscrire son premier but de la saison, bien servi par Mitland-Miles (0-1, 58). Si on pense qu'Arsenal va jouer à se faire peur en fin de match, il n'en est rien puisque lesgèrent ce petit écart. Après les victoires de Liverpool, Manchester City et Tottenham ce samedi, les hommes d'Unai Emeri lancent à leur tour leur saison avec trois points dans la besace. De leur côté, lespeuvent être frustrés.Vivement le retour d'Andy Carroll.contre. Duel régional, et début du choc serré. Il faut attendre la frappe contrée d'Hamza Choudhury, pour commencer à ressentir un soupçon d'enthousiasme (11). Ricardo Pereira lui répond d'une volée qui frôle les cages de Rui Patrício (14) et avant la pause, Jota sème le trouble mais croise trop sa frappe. Finalement, les deux équipes se regardent sans enflammer une affiche pourtant alléchante.Peu avant la demi-heure de jeu, le milieu Leandro Dendoncker pense marquer le premier but descette saison mais c'est sans compter sur l'assistance vidéo qui voit une faute de main du Belge. Les Loups continuent de profiter des espaces, et c'est à nouveau Jota qui n'est pas loin de tromper Smeichel. Avec deux frappes cadrées au total à un quart d'heure de la fin, l'issue du match semble déjà connue et la partie se termine sur un pâle 0-0.Le ventre mou se dessine déjà.