Arsenal balaie Brentford

Brentford (3-5-2) : Raya - Ajer, Jansson, Mee - Hickey, Dasilva (Damsgaard, 63e), Janelt (Onyeka, 63e), Jensen (Baptiste, 69e), Henry - Mbeumo (Wissa, 76e), Toney. Entraîneur : Thomas Frank.



Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - White (Tomiyasu, 86e), Saliba, Gabriel, Tierney - Partey (Lokonga, 78e), Xhaka - Saka (Marquinhos, 90e+2), Vieira (Nwaneri, 90e+2), Martinelli (Nketiah, 78e) - Jesus.

Entraîneur : Mikel Arteta.

En déplacement à Brentford, Arsenal a récupéré son bien en s'imposant avec la manière (0-3), ce dimanche au Community Stadium, et prouvé que la défaite à Manchester United appartenait au passé. À leur aise comme depuis le début de la saison, lespatientent un petit quart d'heure pour prendre les devants grâce à une tête croisée de William Saliba sur corner, son deuxième pion de la saison en championnat. L'international français est imité dix minutes plus tard par Gabriel Jesus, dont la tête puissante filant en lucarne est aussi délicieuse que le centre millimétré de Granit XhakaLesne voient pas le jour et craquent une troisième fois dès le retour des vestiaires : titulaire à la place de Martin Ødegaard, blessé, Fábio Vieira claque son premier but sous ses nouvelles couleurs d'une frappe soudaine de l'extérieur de la surface qui surprend David Raya. Le gardien de Brentford parvient tout de même à limiter la casse devant Jesus (57) et Bukayo Saka (66), mais la force collective des hommes de Mikel Arteta ne laisse aucun espoir au neuvième de Premier League. Le coach espagnol s'offre même le luxe de faire entrer le jeune Ethan Nwaneri, quinze piges et donc né en… 2007, pour les trois dernières minutes de la rencontre.De quoi aborder la trêve sereinement avant de retrouver Tottenham dans deux semaines, pour unqui s'annonce volcanique.