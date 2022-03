Arsenal balade Leicester

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Cédric, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka (Pépé, 85e), Ødegaard, Martinelli (Smith-Rowe, 77e) - Lacazette (Nketiah, 88e). Entraîneur : Mikel Arteta.



Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Pereira (Justin, 61e), Amartey, Söyüncü, Thomas - Mendy (Ndidi, 61e), Dewsbury-Hall - Albrighton, Maddison, Barnes - Iheanacho (Daka, 74e). Entraîneur : Brendan Rodgers.

Semaine après semaine, lesconfirment leur potentiel.Étincelant et invaincu depuis plus d'un mois, Arsenal a enchaîné une cinquième victoire consécutive en Premier League face à Leicester (2-0), ce dimanche à l'Emirates Stadium. Un score plutôt flatteur pour les, dominés de la tête et des épaules (21 tirs à 6) par un collectif desflamboyant et porté par les « olé » d'un stade habituellement calme, en fin de rencontre. Les protégés d'Arteta ouvrent d'ailleurs rapidement le score grâce à Thomas Partey, oublié au premier poteau sur un corner de Gabriel Martinelli. En confiance, le Ghanéen passe proche du doublé, mais ne trouve que l'équerre de Kasper Schmeichel (18). Seul frisson pour le public d'Arsenal, une superbe claquette d'Aaron Ramsdale sur une tête d'Harvey Barnes (36).Dans le sillage d'un trio Martin Ødegaard-Bukayo Saka-Alexandre Lacazette qui fait tourner la tête des hommes de Brendan Rodgers, Arsenal tue la rencontre à l'heure de jeu : tête de Thomas Partey déviée du bout des doigts par Çağlar Söyüncü, penalty accordé par la VAR après d'interminables minutes et sang-froid de Lacazette pour trouver la lucarne. Leicester est éteint, et Arsenal récupère sa quatrième place (51 points, un de plus que Manchester United avec trois matchs en moins) avant le choc contre Liverpool mercredi prochain.Le fameux match révélateur.