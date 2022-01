Arsenal annonce des mesures contre les fans qui envahissent le terrain

FP

On ne plaisante pas avec les règles à Londres.À la suite des constatations faites lors des derniers matchs d'Arsenal à domicile, le club a publié un communiqué dans lequel il annonce de nouvelles mesures, à l'image de Leeds . « Tous les auteurs d'infractions à l'ordre public, qui incluent l'envahissement du terrain et d'autres incidents comme des jets d'objet et l'utilisation d'engins pyrotechniques, seront interdits de stade pendant de longues périodes et pourront faire l'objet de sanctions légales » , indique le communiqué desEn marge du match face à Liverpool ce jeudi, plusieurs spectateurs ont pénétré sur la pelouse en fin de match. Dans ce même document, les pensionnaires de l'Emirates Stadium dévoilent quepour lesquels les sanctions sont d'ores et déjà connues : interdiction de stade pendant trois ans et résiliation de leur abonnement au club.Cette déclaration ne concerne évidemment pas Granit Xhaka qui a, lui, le droit d'être sur la pelouse même s'il a tendance à la quitter un peu plus vite que les autres.