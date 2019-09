Armani et Andrada ne seront pas du voyage en Allemagne

El DT no contará para la próxima fecha FIFA con Andrada y Armani por la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y River. Por eso aparecen Musso, Rulli, Herrera y Benítez en el radar.https://t.co/A5fgp2HIwX — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2019

Sélection argentine : deux CDD sont à pourvoir.Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a décidé de ne pas convoquer Franco Armani et Esteban Andrada pour le match amical contre l’Allemagne, le 9 octobre prochain. Respectivement gardiens de River Plate et Boca Juniors, les numéro 1 et 2 de l'vont se retrouver face-à-face à l’occasion des demi-finales de Copa Libertadores les 11 et 22 octobre.La place de titulaire devrait dès lors revenir logiquement à Augustin Marchesín (FC Porto), déjà présent sur la pelouse contre le Chili début septembre (0-0). Selon TyC sports Argentina, Scaloni pense à quatre portiers pour le suppléer. Le premier sur la liste, Juan Musso, dernier rempart de l’Udinese et déjà présent avec l’lors de la dernière Copa América au Brésil, sera sûrement du voyage. Derrière lui, ce sont deux pensionnaires de Ligue 1 qui pourraient intégrer le groupe : le Montpelliérain Guillermo Rulli et le Niçois Walter Benítez. Le quatrième postulant, Guido Herrera, profite du très bon début de saison du Club Atlético Talleres (troisième de Superliga argentine) pour prétendre à la sélection.Au vu des dernières prestations de la défense argentine, le gardien risque d'avoir pas mal de boulot.