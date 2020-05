Århus va inaugurer la première tribune virtuelle du monde

MR

Beurk.Voilà deux mois que le football danois n'a plus voix au chapitre à cause du Covid-19, et l'arrêt du championnat national. Mais le bout du tunnel arrivera le 28 mai , lors d'un match en retard de la 21journée, entre Århus et le Randers FC. Deux mois pour se creuser les méninges et contrecarrer le huis clos obligatoire.Troisième au classement, Århus semble avoir trouvé la solution en installant des écrans géants autour de la pelouse du Ceres Park, qui diffuseront en direct les réactions des supporters locaux et visiteurs. Pour pousser la fan expérience jusqu'au bout, les supporters ont pu attraper leur ticket gratuitement, et choisir la place de leur choix parmi 22 sections différentes.Une sorte d'apéro Skype géant sans intérêt.