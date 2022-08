The latest single from the #FIFAWorldCup Official Soundtrack featuring @ozuna & @GIMS Check out the ‘Arhbo’ music video on YouTube! #Qatar2022 | @RedOne_Official — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 19, 2022

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La langue française est à l'honneur. Quatre mois et demi après avoir annoncé le premier titre officiel de la Coupe du monde 2022 , la FIFA a dévoilé, le second hymne officiel du Mondial qui se déroulera en fin d'année au Qatar. Une chanson, dont le clip a été mis en ligne ce vendredi soir par la FIFA, qui est interprétée par le rappeur congolais Gims et le chanteur portoricain Ozuna. Le morceau mélange ainsi des paroles en arabe, anglais, espagnol et français et propose un rythme latino et festif.Sympathique, mais qui ne restera sûrement pas autant dans la tête que le fameuxde Shakira.