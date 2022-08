Argentine : un joueur lance son adversaire dans une vitre

¡Brutal agresión en Córdoba! Francisco Gatti empujó contra un vidrio a Nicolás Mazzola #Instituto y #AllBoys se enfrentaron por la fecha 27 de la #PrimeraNacional y en el segundo tiempo se vivió un escandaloso momento.https://t.co/a5ERIxesJb — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2022

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Carglass répare, Carglass remplace.Ce lundi, le match entre l’Instituto Atletico Central Cordoba et le Club Atlético All Boys (2-0) s’est terminé en eau de boudin. L’élément déclencheur a été l'envol de Nicolas Mazzola, l’attaquant de l’Instituto, dans la vitre de séparation qui borde le terrain. Sauf qu'il n'y est pas allé de son plein gré. C'est le milieu de terrain des All Boys, Francisco Gatti, qui l'a fait décoller en direction d'une vitre vite brisée.Heureusement, plus de peur que de mal pour Mazzola, qui s’est relevé après quelques minutes au sol pour s’embrouiller avec son adversaire. L’incident s’est transformé en mêlée générale avant que les tensions ne s’apaisent. Le match s'est même terminé normalement, avec un simple carton jaune pour Gatti.Les deux équipes sont au coude à coude pour monter en Primera División et la pression de fin de saison s’est fait ressentir. Malgré l’incident, l’Instituto réalise une bonne opération en s’éloignant de cinq points des All Boys.