Argentine : les matchs suspendus après la tentative d’assassinat de la vice-présidente

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

État d'urgence.Ce jeudi soir en Argentine, un homme aurait tenté d’assassiner la vice-présidente du pays Cristina Kirchner en pointant une arme dans sa direction et alors que cette dernière rentrait chez elle. Cet acte a propagé une onde de choc à travers tout le pays, et le président Alberto Fernandez a décrit l’incident comme le plus grave jamais survenu depuis le retour de la démocratie dans le pays. En soutien, la Fédération argentine de football a décidé d’annuler tous les matchs de la prochaine journée dans le pays, ce qui concerne trois matchs de première division (Patronato-Unión, Rosario Central-Talleres et Lanús–Tigre) en plus de tous ceux des divisions inférieures., a réagi la Fédération dans un communiqué.Légèrement plus percutant qu'une banderole comme réaction.