Argentine, le naufrage était inévitable

Sans grand nom ni taulier derrière, on se demandait ce que vaudrait la défense de l’Argentine face à une formation de standing supérieure. Réponse : pas grand-chose. Ou alors si peu.



Mascherano, courageux, mais cramé

Péché d’orgueil

Par Adrien Candau

Kylian Mbappé ne prend même pas la peine de réfléchir. Il fonce. En face de lui, le trou est immense et les joueurs argentins sont tous très loin derrière. Même Marcos Rojo , en position de dernier défenseur, est largué par la course de dragster de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Alors le défenseur de Manchester United tente de la jouer à l'ancienne. Poussette vulgaire sur l'ailier des Bleus, penalty logique. Le match n'a commencé que depuis quinze minutes et l'arrière-garde de l’a déjà commencé à prendre l'eau. Les prémices d'un fiasco total.Si l'Argentine a pris quatre pions ce samedi alors qu'elle menait 2-1 peu après la mi-temps, c'est d'abord parce qu'elle ne savait pas défendre. Pas par manque de volonté, mais simplement de talent et de cohésion collective sur le plan défensif. Illustration la plus emblématique de ce manque : Javier Mascherano , gueulard, volontaire, toujours prêt à laisser ses tripes au milieu de terrain, mais dont les jambes ne sont plus aptes à suivre le rythme du top niveau mondial. L'ancien Barcelonais était coupable d'entrée de jeu d'une faute grossière sur Griezmann, puis terminait le cul par terre après que l'attaquant de l'Atlético l'a éliminé d'un crochet extérieur pourtant plutôt basique peu après la demi-heure de jeu. Il se chopait aussi un jaune logique peu avant la pause, après un tacle limite sur Kanté.Problème, le papy de l’ne pouvait pas non plus se reposer sur son arrière-garde pour boucher les trous dans la coque. Tagliafico n'a pas existé face aux courses de Mbappé, complètement intenable en situation de contre. Otamendi n'a pas été beaucoup plus inspiré à l'heure de s'interposer face au numéro dix français, qui inscrivait le troisième but des Bleus d'une frappe du gauche dans la surface. Au-delà des individualités de l’, c'est l'ensemble du bloc équipe qui a fait preuve d'une naïveté confondante en phase défensive, à l'image du quatrième but inscrit par les Français : les Bleus ont perforé la défense des poulains de Sampaoli en faisant tout le terrain en à peine plus de dix secondes, une action éclair conclue par Mbappé, encore lui.Un quatrième but dans la besace de l'Argentine, qui venait confirmer les doutes qu'elle avait déjà soulevés lors de la phase de groupes. Imperméable ni face à l'Islande ni face au Nigeria, l's'était effondrée sur elle-même dès qu'elle s'était frottée à un adversaire de niveau supérieur, à savoir la Croatie. Pourtant, avant la rencontre face aux Bleus, des anciens de la, à l'image de Jonás Gutiérrez , avaient affirmé sans trembler que «» . Une assurance qui ressemble à un péché d'orgueil. Avec une arrière-garde pareille, l’aurait sans doute dû aborder sa rencontre face aux Bleus avec plus de prudence. Ou peut-être qu'elle n'avait simplement pas les moyens de défendre dans les règles de l’art. Le cas échéant, le naufrage était sans doute inévitable.