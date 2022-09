Argentine : Le gardien du Racing pète un câble et termine au commissariat

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les gardiens sont vraiment capables de tout avec leurs mains.Ce dimanche soir, la rencontre de championnat argentin entre Platense et Racing Club s’est terminée en échauffourées alors que l’ensemble du match s’était bien déroulé. Sauf qu’une fois la victoire en poche, le gardien du Racing Gabriel Arias a voulu se venger des insultes reçues pendant 90 minutes et s’est retourné vers le public en lui mimant plusieurs fois des gestes obscènes avec les doigts. Ses coéquipiers ont dû s’y mettre à plusieurs pour l'empêcher de continuer, mais il a tout de même écopé d’un carton rouge.Alors qu’il risque une longue suspension, le Chilien a présenté ses excuses dans la foulée :, expliquait-il après la rencontre.Il aurait ensuite été transporté dans un commissariat de Buenos Aires afin de s’expliquer sur ses gestes, selon TyC Sports Ça paraît clair pourtant, il expliquait qu’on n’a pas le droit d’utiliser le puits au pierre-feuille-ciseau, non ?