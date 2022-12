Aux Chiants-Élysées !

Ce dimanche soir, après la défaite des Bleus au bout d'une finale dantesque remportée par l'Argentine, la plus belle avenue du monde est restée muette, silencieux. Quand les Champs-Élysées deviennent chiants.

« À strange atmosphere »

La marche de la peur

par Matthieu Darbas

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. Campé contre l’arrêt de bus de La Boétie, le regard dans le vide et une tunique bleue floquée Mbappé sur le dos, Valentin, 23 ans, avoue traîner sa peine, tout seul depuis un bon quart d’heure :Il est 19h26 sur la plus belle avenue du monde. La France a laissé son trône à la bande à Messi depuis une petite demi-heure et la détresse se lit sur tous les visages. Il n’y aura pas de fête ce dimanche soir et se balader sur les Champs-Élysées devient rapidement très pénible.. Derrière son casque, le CRS parqué sur l’avenue Montaigne tire la tronche.Pour le coup, 2850 policiers, c’était beaucoup trop. Pour éviter tout débordement, le ministre de l’Intérieur avait mis en place un dispositif renforcé autour des Champs-Élysées, fermés à la circulation. Par précaution et pour plus de sécurité, toutes les bouches de métro qui menaient à la célèbre avenue parisienne étaient fermées., confie un des membres des forces de l’ordre, debout sous un store d’un restaurant libanais avec trois de ses collègues.Un peu plus haut sur le rond-point de l'Étoile, rien. Et le premier à en être déçu sont les journalistes, venus des quatre coins du monde pour assister aux festivités, en vain., témoigne une journaliste australienne de la SBS, arrivée avec le caméraman de la chaîne après le deuxième but argentin,Professionnelle jusqu’au bout, l’envoyée spéciale nous demande de nous écarter avant une prise d’antenne, sautille pendant une bonne minute sur elle-même pour se réchauffer, et se lance. Léna et Ambryne, deux lycéennes au maquillage bleu, blanc, rouge sur les joues, sautent sur l’occasion pour passer à la télévision., scandent elles derrière la journaliste avant de s’arrêter à notre micro :Les bras ballants, en trainant légèrement des pieds, les deux filles se tournent vers la place de la Concorde et continuent leur chemin.20h21.Par trois fois, ces consignes des forces de l’ordre résonnent de leurs gros camions, parqués sur chacune des voix croisant l’avenue des Champs-Élysées. Comme la fermeture d’un parc d’attraction inanimé, les quelques centaines de supporters remontent la rue vers l’Arc de Triomphe, poussés par les CRS qui demandent à tout le monde de se rendre vers le monument pour emprunter les sorties. Pas un chant, pas de pétard ni de feux d’artifice. Les forces de l’ordre s’alignent et poussent tout le monde vers les rues adjacentes au rond-point.Unse fait entendre dans le calme froid. En vacances à Paris, Angelina est une des seules à fêter le succès de l’. Accompagnée de deux autres copines, la supportrice se met rapidement à scander l'hymne du pays avec un drapeau bleu et blanc sur le dos.. Le contraste à côté de cette joie est prenant. Autour de ces trois championnes du monde, les autres continuent de marcher. Certains se regardent, sans décrocher un sourire. D’autres ont la tête baissée et affichent une immense détresse., lance un père de famille à un adolescent qu’il croise dans la foule., répond le jeune supporter, triste. Une fois arrivé en haut de l'avenue, les voitures et deux roues commencent à reprendre leurs droits. Les premiers camions de police quittent les lieux sans même allumer les gyrophares. Même eux n’ont pas voulu briser l'accalmie.