Argentine-Angleterre 86, le caprice de Dieu

Au milieu du système pensé par un sélectionneur, Carlos Salvador Bilardo, qui ne voyait le football que par le prisme du résultat et non par celui du spectacle, Diego Maradona a malgré tout réussi à éclabousser les papilles, en juin 1986, notamment lors de son chef-d'oeuvre : un Argentine-Angleterre qu'il convenait de revoir à l'heure de se souvenir du Dieu du jeu.

Un piranha lâché au milieu d'un aquarium

Vidéo

Un concentré d'audace et de roublardise

Exemple d’une une-deux avec Héctor Enrique…

… et d’un autre avec Burrachaga.

Pourquoi faire une passe de l’intérieur quand on peut le faire du talon ?

Un diable impossible à mettre en boîte

Par Maxime Brigand

L’intrigue est claire. D’un côté, un homme étrange : une grande gueule, surnommée("le gros nez"), capable de transformer les tripes de ses joueurs en volcan et pour qui seule la victoire finale est belle. De l’autre, un génie de 25 ans, qui n’a plus foutu les pieds en sélection depuis la défaite de l’Argentine au deuxième tour du Mondial 82 face Brésil. Lors de l’année 1983, le premier, Carlos Bilardo, fraîchement nommé sélectionneur national, part en voyage en Europe afin de présenter son projet à ses joueurs et pose un temps ses valises à Barcelone, où le second, Diego Maradona, se remet alors d’une hépatite aux côtés de sa femme et de son préparateur physique, Fernando Signorini. La suite est racontée par Maradona dans son autobiographie : «"Diego, je suis venu pour prendre de tes nouvelles, mais aussi pour te commenter mes plans pour la, si, bien sûr, ça t’intéresse d’être de la partie...- Pardon ? Mais bien sûr que je veux faire partie de la. Quelle question ! Mon contrat stipule bien que le club doit me libérer pour les matchs éliminatoires...- C’est bien ce que je pensais, c’est bien, c’est bien... Autre chose : je voudrais savoir si tu as des exigences économiques...- Des exigences économiques pour jouer avec la? Mais ça va pas, Carlos ?- C’est bien, c’est bien, super... Je voulais te dire également que si tu étais d’accord, ça serait toi mon capitaine."Seleccíon.Ainsi débarque Diego Maradona au Mexique, en juin 86, brassard serré au biceps à la place du patron de 1978, Daniel Passarella, ce qui pousse rapidement Bilardo au milieu d’une polémique à déminer avant le début de la compétition. La presse secoue le sélectionneur comme un surfeur pris dans une vague de Nazaré, mais lui se blinde et lâche ces mots à son groupe avant de prendre l’avion pour Mexico : «» Au fond de lui, Carlos Bilardo est convaincu de pouvoir ramener cette troupe sur le toit du monde et, une fois au Mexique, Maradona et Passarella s’expliquent entre quatre murs. La troupe devient alors un groupe uni, prêt à aligner les dominos et porté par un Diego Maradona qui s’affiche en début de compétition en Une du journal avec un titre simple : «» . Et généralement, quand Diego dit, Diego fait.Au-delà de la course chevaleresque de Diego, ce Mondial 86 est avant tout le fruit de la réflexion de Bilardo, qui est autant un scientifique qu’un entraîneur de football. Une réflexion débutée deux ans plus tôt - Carlos Bilardo a toujours dit qu’une équipe devait évoluer avec sept joueurs pour défendre et trois pour attaquer - et qui va accoucher d’un système : un 3-5-2. Explications données à: «"Bilardo a effacé le numéro 10."Carlos Bilardo sait alors que pour profiter au maximum de Diego Maradona sans mettre en péril son système, il doit s’adapter. Mais aussi savoir vivre masquer : l’Argentine débute le Mondial en 4-4-2 et le début de Mondial parle pour lui. Premier tour : sept points, avec deux victoires face à la Corée du Sud et à la Bulgarie, accompagnées d’un nul contre l’Italie. Huitième de finale : succès face à l’Uruguay. Ce n’est que lors du quart de finale face à l’Angleterre que Bilardo va sortir son 3-5-2. José Luis Brown est alors installé en libéro royal, armé de deux fusils (Oscar Ruggeri et José Luis Cuciuffo), puis protégé un cran plus haut par trois agents travailleurs : Sergio Batista, Julio Olarticoechea et Ricardo Giusti. Place ensuite aux cerveaux de l’équipe : Jorge Burruchaga, chargé d’alimenter ses potes du secteur offensif, Héctor Enrique et Diego Maradona. Enfin, pour finir, Jorge Valdano, scotché aux avant-postes. Pourquoi changer maintenant ? «, répond Bilardo à l’époque.» À comprendre : Diego Maradona ne sera pas deuxième attaquant pour cette rencontre, mais bien un piranha lâché au milieu d’un aquarium de poissons rouges, dont le seul objectif va alors être de dévorer le moindre ballon et le moindre centimètre pour le transformer en or. Là est la base du plus beau discours donné par Maradona. Nous sommes le 22 juin 1986 et plus rien ne sera comme avant.À Mexico, Maradona a en effet décidé de changer de dimension et il est bon de se rendre compte aujourd’hui que ce match entre l’Argentine et l’Angleterre a duré plus de quatre minutes. Ce n’est alors pas que du foot, le souvenir de la guerre des Malouines danse dans les crânes, mais c’est aussi un moment rare, unique, où Diego Maradona va réussir l’exploit de jouer avec les costumes durant l’intégralité de la rencontre. Ce match est un concentré d’audace et de roublardise, comme si le numéro 10 argentin s’amusait à être un temps la Fée Clochette, un temps Hadès. La vérité est surtout que Maradona a livré ce jour-là au monde un condensé de sa personne et qu’on a oublié au fil du temps la partition totale rendue par cette drôle de bête bouclée semblant souffrir de démangeaisons.Une image et une seule suffit au bonheur du voyageur dans le temps. Alors que l’Argentine récupère un corner à la trente-cinquième minute, son capitaine cherche une place pour jouer le coup de pied arrêté. Puis, Diego Maradona se décale et s’en va balancer le poteau de corner au sol. À ses côtés, l’arbitre de touche se place alors devant lui et lui ordonne de redresser sa victime en plastique. Maradona rit et replace le poteau. Insuffisant : où est le drapeau ? Au sol, alors Maradona se baisse et le dépose sur le haut du piquet comme on dépose un torchon sur un plateau de fromages. Encore insuffisant, alors Maradona revient pour rafistoler le drapeau. Diego, à l’état pur.Mais il y a surtout ce match, avant lequel le sélectionneur anglais Bobby Robson a promis l'enfer à Maradona, et ces gestes. Au coeur d’un match tendu, fermé à double tour, Diego Maradona s’amuse. Souvent, quand il se met à rire, on vient le découper au couteau comme lorsqu’à la neuvième minute, après un énorme boulot de Burruchaga, le D10S est trouvé côté droit, passe sous le nez de Kenny Sansom et rencontre une première fois la lame de Terry Fenwick. C’est son premier véritable moment de grâce du jour. Il y en aura un second à la demi-heure de jeu, de nouveau initié par Burruchaga et débuté dans le rond central : Maradona est alors face au jeu et se lance dans un slalom avant d’être une nouvelle fois brisé en plein élan au point de finir sa course avec le nez dans le nombril de Sansom. Derrière, il enverra un coup franc de peu à côté du but de Peter Shilton. Tout au long du premier acte, il faut voir Diego Maradona dribbler, inspecter le moindre espace et enchaîner les une-deux. Pas de secret : ce type n’est pas de la même espèce.Avant la pause, il déclenche une troisième alerte après un ballon récupéré dans son camp. Face au jeu, Maradona démarre, laisse Glenn Hoddle sur place et fait trébucher Fenwick d’un crochet court terrible avant de voir sa frappe être contrée à l’entrée de la surface anglaise. Quelque chose se prépare.Ce quelque chose va d’abord être un décollage après un nouveau décalage créé balle au pied et une passe foirée par Steven Hodge, sur laquelle Shilton se troue et où Diego Maradona va venir fourrer sa main. 1-0, Maradona va montrer son poing devant la tribune, Valdano lui ordonne de se taire, l’Argentine mène. Puis, ce quelque chose va aussi être un souvenir : celui d’un Angleterre-Argentine joué en 1980 à Wembley, lors duquel Diego Maradona avait déjà dansé au coeur du onze anglais avant de trop croiser sa frappe devant Ray Clemence. Et pourquoi pas le dribble ? C’est ce qui nous amène la 55minute de cet Argentine-Angleterre, au fait que Maradona va réussir à laisser deux joueurs (Peter Beardsley et Peter Reid) sur place grâce à un geste, à faire s’élever la foule alors qu’il a à peine dépasser la ligne médiane, à prendre de la vitesse, jouer avec le rythme, transformer ses adversaires en plots, à dribbler un Shilton médusé : «» Le foot non plus, monsieur Shilton, le foot non plus. À la télévision, Victor Hugo Morales se demande de quelle planète vient ce type, parle d'un «» , les Argentins s’apprêtent à faire résonner le chant «» ( «» ) et les Anglais, eux, cherchent encore à mettre ce diable en boîte.Depuis le début de la rencontre, beaucoup s’y sont essayés : Fenwich, Reid, Sansom, Fenwich encore, puis Beardsley... Un coup de coude dans la tronche, un autre sur la tête, un coup de ciseaux dans les chevilles. Sur une séquence, on voit Terry Fenwich jouer un duel au-dessus de la tête de Maradona avec la main sortie. Pourquoi l’Argentin ne pourrait-il pas faire la même chose dans un duel aérien avec Shilton ? Au final, ce match se bouclera avec une réduction du score de Gary Lineker, mais surtout un seul carton jaune côté anglais, ce qui relève du miracle absolu. La suite ? C’est Diego qui surfe sur la Belgique, Diego qui sort une finale honnête, Diego qui boucle la compétition avec plus de cinquante dribbles réussis sur l’ensemble du tournoi - une performance historique - et Diego qui est champion du monde quasiment à lui tout seul avant de rentrer à Naples pour être champion d’Italie. Diego, c'est «» football comme l'explique Jorge Valdano. Ce match, c’était Diego. Et Diego, c’était ce match : une toile de maître.